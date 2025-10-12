影導彈機密交大陸特工 台兵涉貪捱告

【on.cc東網專訊】台灣海軍海鋒大隊一名士兵2023年拍攝大量台產雄風二型導彈操作書，再交予大陸特工，從中賺取3.8萬元（新台幣，下同，約9,500港元），目前正被台中地方檢察署控以貪污違背職務收受賄賂罪名。

起訴書指，大陸武警部隊山西省總隊通信站女情報人員化名「楚亭」等，並自稱駐香港記者，2023年透過交友應用程式認識因賭博而遭台灣海軍汰除的林姓男子。林男明知對方是大陸或外國派遣人員，仍介紹軍中同袍、海軍海鋒大隊士兵蔡男認識。

2023年5月，蔡男把個人資料、軍職單位、工作崗位等資料透過林男傳予女子後，收到8,000元（約2,000港元）賄賂。他同月又以手機拍攝雄風二型導彈發射車上「放列陣地操演教範」全冊、導彈車操作手冊等資料並傳送，再獲得另外3萬元（約7,500港元）。

檢方認為，蔡男當時身為海軍士兵，明知不得把服役單位資料、公務上及軍中秘密或不對外公開軍事機敏資料洩漏予大陸情報工作人員，卻為牟求私利仍為之，違反憲法及兵役法等誡命，違背職務而收賄。

另，檢方亦批評蔡男職司操作台灣自製導彈戍衞海疆勤務，屬極具機敏及重要單位之一，卻擅自外流個人軍事查核資料並翻拍軍方不對外公開軍事武器操作資訊，內容雖非機密仍有害台灣安全及軍心穩定，敗壞官箴及軍人武德。除了蔡男，林男因涉及安全法而遭羈押及起訴。

