影片標題（自動生成失敗）

社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。

Yahoo新聞 ・ 1 天前