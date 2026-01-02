影片界 Nano Banana Pro？可靈 Kling O1 自練模型 + 局部改片功能 + 製圖製片工作流全評測｜廣東話｜文恩澄

還記得上次 Google 搞出的 "Nano Banana Pro" 嗎？🍌 這次輪到 影片界 出招了！ Kling AI (可靈) 的 最新 O1 模型 終於登場，我覺得它絕對有資格被稱為 「影片界的 Nano Banana」！🤯

為什麼？因為它終於解決了 AI 影片最大的痛點——「一錯就要重頭黎過」！ 以前生成影片，只要有一秒畫面崩壞、或者手指多了一根，整條片就報廢了。今集實測 Kling 最強的 AI 改片功能，不用重新生成，哪裡不滿意直接打 Prompt 去改，仲可以提供運鏡、物件、角色等的參考！這簡直是省 Credits、省時間的神器！

除此之外，我還會分享可靈另一新功能 Kling Lab，可以做到「製圖 到 做片」完整工作流，教你如何配合 Elements 功能，更精準地控制畫面元素。想知道 Kling O1 能否成為你的主力工具？立即去片！👇