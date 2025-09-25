餃子食譜｜白蘿蔔魚肉餃 (影片)

今年的颱風真的特別多，周末及下星期好像又會打風，而且根據說這次的颱風還特別勁。不要次次都最後一刻才去超市掃食材啦，其實可以提早買定些急凍材料如急凍枝豆、雞翼、肉碎和蝦仁等，再買定包好可以放雪櫃保鮮格幾日的番茄和西蘭花，真係打起風來都可以煮餐豐盛家常菜，這次的三菜一飯，有加入三文魚和枝豆來煲的三文魚枝豆炊飯，配上無敵可樂雞翼和番茄肉碎炒滑蛋，加上碟香噴噴西蘭花炒蝦仁，打不打風一樣有口福，即睇如何製作打風版三餸一飯：

Yahoo Food ・ 1 天前