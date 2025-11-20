漢堡食譜｜自家製豬柳蛋漢堡【影片】

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
很多人都喜歡吃麥當勞的豬柳蛋漢堡，有豬柳、雞蛋和芝士，而那個麵包就是英式鬆餅English Muffin。英國人會將麵包切半，然後塗牛油和果醬享用。做法簡單，不用焗爐，只需用平底鑊便做到，非常簡單又好味！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
高筋麵粉 300克
快速乾酵母 6克
糖 15克
鹽 6克
水 50毫升
牛奶 100毫升
室溫牛油 15克
玉米麵粉(可省略） 適量
【豬柳】免治豬肉 500克
【豬柳】 鼠尾草碎 半茶匙
【豬柳】百里香碎 半茶匙
【豬柳】蒜粉 半茶匙
【豬柳】鹽 1茶匙
【豬柳】黑胡椒粉 1/4茶匙
【其他】雞蛋 4隻
【其他】芝士片 4塊
作法:
1 ：
影片＞https://youtu.be/rf0o6OERquA
2 ：
將乾酵母、糖和50毫升的水拌勻，靜置15分鐘，酵母會有氣泡和酸味，就化表酵母已活化
3 ：
將雞蛋、牛奶拌勻。在大碗內將麵粉和鹽拌勻。然後下酵母液、雞蛋牛奶液和牛油，拌勻。
4 ：
放在灑有麵粉的枱上，大力搓10分鐘，或至麵團表面平滑和有彈性(有薄膜）。然後在大碗內塗一層油，將麵團放入碗內，用保鮮紙包好，靜置約一個小時作發酵，麵團會脹大一倍 (*如果搓了一段時間，麵糰太濕，可加點麵粉；太乾可加點水）
5 ：
拿出麵團，分成6等份，然後搓圓。放在灑有玉米粉的烤盤上，用保鮮紙包好，再待一個小時作第二次發酵，麵團會稍為脹大
6 ：
將麵糰輕輕按扁，然後放在平底鑊內，用小火烘每面約6分鐘即成～*如怕馬芬不熟，可放入焗爐180度C，焗5分鐘
7 ：
豬柳做法：將豬肉和所有調味料拌勻，然後將豬肉分成4份，放入圓形模內，放在平底鑊煎至全熟。也可放入焗爐180度C，焗約12-15分鐘
8 ：
燒熱鑊後下油，放入煎蛋圈，倒入雞蛋，用叉弄散蛋液，然後用中火煎雞蛋約3分鐘
9 ：
將鬆餅切半，然後放在爐上烘一烘
10 ：
將芝士片放在鬆餅上，再加上豬柳、雞蛋，再蓋上另一塊鬆餅即成！
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/49116
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
