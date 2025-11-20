漢堡食譜｜自家製豬柳蛋漢堡【影片】

很多人都喜歡吃麥當勞的豬柳蛋漢堡，有豬柳、雞蛋和芝士，而那個麵包就是英式鬆餅English Muffin。英國人會將麵包切半，然後塗牛油和果醬享用。做法簡單，不用焗爐，只需用平底鑊便做到，非常簡單又好味！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

高筋麵粉 300克

快速乾酵母 6克

糖 15克

鹽 6克

水 50毫升

牛奶 100毫升

室溫牛油 15克

玉米麵粉(可省略） 適量

【豬柳】免治豬肉 500克

【豬柳】 鼠尾草碎 半茶匙

【豬柳】百里香碎 半茶匙

【豬柳】蒜粉 半茶匙

【豬柳】鹽 1茶匙

【豬柳】黑胡椒粉 1/4茶匙

【其他】雞蛋 4隻

【其他】芝士片 4塊





廣告 廣告

作法:

1 ：



影片＞https://youtu.be/rf0o6OERquA

2 ：

將乾酵母、糖和50毫升的水拌勻，靜置15分鐘，酵母會有氣泡和酸味，就化表酵母已活化

3 ：

將雞蛋、牛奶拌勻。在大碗內將麵粉和鹽拌勻。然後下酵母液、雞蛋牛奶液和牛油，拌勻。

4 ：

放在灑有麵粉的枱上，大力搓10分鐘，或至麵團表面平滑和有彈性(有薄膜）。然後在大碗內塗一層油，將麵團放入碗內，用保鮮紙包好，靜置約一個小時作發酵，麵團會脹大一倍 (*如果搓了一段時間，麵糰太濕，可加點麵粉；太乾可加點水）

5 ：

拿出麵團，分成6等份，然後搓圓。放在灑有玉米粉的烤盤上，用保鮮紙包好，再待一個小時作第二次發酵，麵團會稍為脹大

6 ：

將麵糰輕輕按扁，然後放在平底鑊內，用小火烘每面約6分鐘即成～*如怕馬芬不熟，可放入焗爐180度C，焗5分鐘

7 ：

豬柳做法：將豬肉和所有調味料拌勻，然後將豬肉分成4份，放入圓形模內，放在平底鑊煎至全熟。也可放入焗爐180度C，焗約12-15分鐘

8 ：

燒熱鑊後下油，放入煎蛋圈，倒入雞蛋，用叉弄散蛋液，然後用中火煎雞蛋約3分鐘

9 ：

將鬆餅切半，然後放在爐上烘一烘

10 ：

將芝士片放在鬆餅上，再加上豬柳、雞蛋，再蓋上另一塊鬆餅即成！

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/49116

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com