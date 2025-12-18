3步學識！i-dle、TWICE、IVE韓國女團都在拍的「拎帽跑跑人」熱潮，跟上年輕人影相拍片節奏

韓國MZ世代又有拍攝新招！連韓國女團圈掀起「拎帽跑跑人」熱潮，這款搞笑短片，簡單易拍。一眾女團i-dle、TWICE和IVE等都紛紛挑戰，只需要穿上有帽的上衣加電話就拍到啦！

拍攝步驟：

準備：有帽的上衣或一頂帽子（可拉起）和電話

步驟1：拍攝者需要站較高的台階或椅子上，手機相機可開啟0.5廣角，由上而下拍攝。

步驟2：被拍攝者有帽的上衣或戴帽子（可拉起），讓拍攝者可輕輕拎著帽尖。

步驟3：被拍攝者側面面向鏡頭，快速擺動雙手和面向鏡頭的那隻腳腳（單腳就可以，安全第一，要小心摔倒）

Tips：把影片調至2倍速或適當加快

大家趕快去試試啦！

