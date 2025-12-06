影視行業劇變，Netflix 827億美元收購華納兄弟

文章來源：Qooah.com

2025年12月5日，Netflix 官宣收購計劃，擬以約 827 億美元拿下華納兄弟、HBO 及 HBO Max 的相關業務。

此次收購並非一蹴而就，華納兄弟需先將傳統有線業務與 Discovery 資產進行拆分，方可推動交易獲得最終批准，該拆分工作預計在 2026 年第三季度完成。後續雙方將啓動正式整合。Netflix 明確表示，收購後將保留華納兄弟現有的運營模式及院線發行策略，但 HBO Max 大概率將不再作為獨立產品運營。

廣告 廣告

值得關注的是，此次強強聯合將極大豐富 Netflix 的內容儲備，其會員將能享受到華納兄弟旗下大量優質影視內容及 HBO、HBO Max 的專屬節目，片單品質與豐富度有望實現跨越式提升。

不過，這樁巨額交易也面臨多重阻力。此前一天，派拉蒙天舞影業公開質疑該交易可能是「非公平流程」的產物，加之其新東家與政府的緊密關係，進而導致這筆交易除了要通過常規的規模核查外，額外的政治壓力也可能隨之而來。