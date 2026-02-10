黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
影視颶風實測 Seedance 2.0：無授權、未付費，AI 竟能「認出」Tim 本人聲音與背景？
AI 公司已經拿了你的聲音和臉孔？
影片生成技術的進化速度正以「海嘯」級別席捲影視圈。知名科技頻道影視颶風近日發佈測試影片，針對字節跳動 (ByteDance) 最新推出的 Seedance 2.0 模型進行深度實測。結果顯示，AI 不僅能精準掌握導演級的分鏡與運鏡，更疑似在未經授權的情況下，深度學習了網絡上博主的高清視聽數據。
突破三大技術痛點：AI 真的擁有「導演思維」？
過去的 AI 影片往往在動態銜接上顯得突兀，但 Seedance 2.0 在以下三方面展現了跨代級的提升：
大範圍運鏡： 即使只輸入單張照片，AI 也能生成極其自然的大範圍環繞與俯衝鏡頭。博主指出，以往識別 AI 的「攝影機動態假象」已正式失效。
具備邏輯的分鏡： 影片不再是隨機畫面的拼湊。實測發現 AI 能根據「導演意圖」切換全景與特寫，且人物形象在切換過程中完全沒有走樣。
極致的音畫匹配： 影片能一鍵生成自然的人聲、環境音與配樂。以往需耗時數天的人工混音流程，現在僅需幾秒鐘即可完成。
恐怖的「自動附魔」：AI 公司已經拿了你的聲音和臉孔？
在實測中最令人感到不安的發現是：當 Tim 將自己的照片上傳至 Seedance 2.0，在完全沒有提供音檔或提示語的情況下，AI 竟自動用博主本人的真實聲音開口說話。
更驚人的是，AI 生成的影片甚至展示了照片中未拍到的建築物背面細節，且與現實完全吻合。這顯示 Seedance 2.0 極大機率已深度學習了網絡上所有公開的高清視聽數據，包括影視颶風過去幾年上傳的所有影片資料，但 Tim 強調他們從未向字節跳動提供授權，只稱可能藏在用戶協議之中的條文使得字節跳動能夠這樣做。
影視行業的末日倒計時？
Tim 還回顧了 2022 年手工製作特效需耗時數百小時，而現在 AI 僅需幾分鐘便能產出更震撼的結果。當 AI 能夠 100% 模擬一個人的形態與聲音，且具備導演級的剪輯邏輯時，傳統剪輯師與特效師的價值將面臨毀滅性的挑戰。
字節跳動 Seedance 2.0 影片生成模型爆紅：60 秒出多鏡頭連貫短片 + 原生音訊同步，真係「導演級」？
