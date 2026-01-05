影評人大獎 提摩西夏勒梅獲頒最佳男主角

（法新社洛杉磯4日電） 提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）靠「橫衝直闖」（Marty Supreme）精湛表現，今天在影評人大獎（Critics Choice Awards）登上影帝。

提摩西夏勒梅今天擊敗以「一戰再戰」（One Battle After Another）入圍的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等強勁對手，獲頒最佳男主角獎；然而，「一戰再戰」也非空手而回，而是一舉奪下最佳影片獎、最佳導演獎和最佳改編劇本獎。

提摩西夏勒梅領獎時向導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）喊話說，「賈許，你說了一個有缺陷、卻能引發共鳴的夢想故事。你沒有教訓觀眾什麼是對錯，我覺得我們都應該說這樣的故事，感謝你讓我實現這個夢想。」

30歲的提摩西夏勒梅曾兩度入圍奧斯卡獎，但都與獎無緣，今天在影評人大獎登頂，大大提升了他在本屆奧斯卡得獎的機會。

今年奧斯卡頒獎典禮將於3月15日登場。