影遊沉浸式感受緬北園區爆紅 盼傳遞反詐意識

【on.cc東網專訊】四川省成都市有遊戲製作團隊近期推出一款被稱為電影《孤注一擲》影遊版的作品，名為《血薪記：罪惡園區》，讓玩家沉浸式感受電詐園區的恐怖氛圍。遊戲正式上線後，隨即引起玩家關注。影遊導演魏巍強調，此遊戲核心是傳遞反詐意識，一旦犯罪最終也難逃法網。

「影遊」指使用真人拍攝影視片段作為主要表現形式的電子遊戲，玩家通過選擇劇情分支來推進故事。作為聚焦「境外電詐園區生存」的互動影遊，讓玩家「邊看邊玩」中沉浸式感受「罪惡園區」。故事男主角為赴網友之約遠赴緬北，與遊戲女主角之一紅綾見面，卻慘遭下藥迷暈，醒來已身陷電詐園區。遊戲場景與現實緬北、柬埔寨詐騙園區高度相似，設有詐騙作業區、賣淫場所和酷刑室等。

劇情分為好人線與壞人線，玩家既可選擇和同伴齊心協力逃出魔窟，也可選擇在園區裏爭奪權力成為 「老大」。魏巍表示，無論選擇哪條捷徑，作惡終將付出代價，即使玩家選擇「黑化」登頂，最終也會受到法律制裁。

