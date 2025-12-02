往印尼遠洋船藏走私貨物 檢1.95億元電子產品等

【on.cc東網專訊】香港海關於11月19日偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值約1.95億港元。海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署執法行動，鎖定一個原定由香港出發經遠洋船運往印尼的可疑貨櫃進行查驗。

海關當日檢查該個運往印尼、報稱載有計數器、手錶的貨櫃。經查驗後，除了放置於靠近貨櫃門的計數器及手錶，海關人員在該貨櫃內檢獲大批懷疑走私貨物，包括液晶顯示面板、醫療設備、電子產品及汽車零件等。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。

