往西貢東壩交通非常繁忙 運輸署籲遊人保持忍讓

【on.cc東網專訊】內地十一長假期今日(1日)開始，西貢萬宜水庫東壩風景秀麗，近年成為市民及遊客行山打卡的熱門景點。運輸署今早11時許表示，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通現時非常繁忙，專線小巴第9A號線的營辦商已加強服務應對乘客需求，呼籲遊人妥善計劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

因應內地十一長假期間預計有較多遊人前往萬宜水庫東壩一帶郊遊，政府早前宣布採取6項改善措施，包括加密專線小巴第9A號線，由原來的4架班次增至不少於30架班次；在北潭涌漁農自然護理署關閘前方設置信息顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況；漁護署亦會聯同旅發局，在網頁公布東壩一帶的人流資訊，以便旅客規劃行程。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】