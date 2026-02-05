待領養狗狗突流血不止 急尋負面型輸血狗救命

【動物專訊】從錦上路獲救的倉狗烏烏，原本將於2月1日出領養日尋找好心人領養，無奈烏烏在1月27日突然打了一個乞嗤後，不斷流鼻血，更嚴重血流如注，義工Kimmy緊急呼籲尋找7歲以下、身體健康又未曾感染過牛蜱熱的狗狗，輸血救烏烏一命。

Kimmy表示，烏烏身世可憐，原於錦上路貨倉生活，後來被義工救起。義工員打算星期日帶他到領養日尋找領養，無奈又突然鼻腔流血不止。她坦言當時的情況很誇張，烏烏打乞嗤後，一路行一路流鼻血，Kimmy立即帶他醫治。

經身體檢查後，醫生發現烏烏胰臟發大，估計是與他以前曾患牛蜱熱，引致自身免疫系統影響血小板凝血等，所以才突然不斷流鼻血。Kimmy指雖然有四隻狗會嘗試，但是她也擔心會未能找到合適的輸血狗，故呼籲好心人幫忙。

輸血狗狗需符合條件為年齢 1-7 歲的負型血、體重達25公斤以上、沒有特別傳染病病史、每月有做預防心絲蟲、沒有懷孕等。

