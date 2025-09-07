律師會青Teen 講場舉行 張國鈞：有法律制度才能安穩生活

律師會今日(9日)舉行「青Teen 講場」活動。(政治新聞處圖片)

律師會今日(9日)舉行「青Teen 講場」，在律師會義務律師的帶領、指導和鼓勵下，學生會就不同法律以至道德議題，作多角度分析及深入討論，至今共有來自逾470間學校超過1.8萬名青少年參與。

律政司副司長張國鈞在致辭時指，社會由很多人組成，因此「我們就要有一個公平、公開的法律制度去清楚訂明大家的權利和責任」，為社會制定一套必須遵守的最低社會標準和底線；有了這個法律制度，大家才能安穩地生活，社會才能穩定地發展。

他又指，法律和生活息息相關，認識法律便能更認識身邊的人和事，甚至自己，勉勵青年要保持獨立思考，在誘惑面前選擇正直，困難中堅持信念。

周一鳴：年輕人守法尊法非常重要

同樣出席活動的警務處處長周一鳴指，培養年輕人守法尊法非常重要，警隊對此任重道遠；現時網絡資訊泛濫，年輕人易接觸不良或犯罪資訊，如煽惑仇恨的帖文、社交平台兜售毒品的宣傳等等，「若缺乏法律知識，加上道德感薄弱，沒有從批判性的角度去過濾，有機會墮入陷阱。」

他續指，一旦沉淪毒海，犯事者家屬既可能失去家庭經濟支柱，往往面對巨大傷痛及精神壓力。至於社會層面，犯罪不但破壞秩序，衝擊社會價值觀，處理犯罪者也涉及公共安全、司法體系、更生支援等高昂成本。

湯文龍籲青年切勿犯法及吸毒

律師會會長湯文龍亦提醒在場學生，依托咪酯不但影響身體，亦令青少年面對嚴重法律後果，可判處終身監禁，法庭也有權判未成年人士入獄，籲青少年切勿犯法及吸毒，「大家試想像一下，你10多歲，但如果在監獄裡坐17、18年，你想想你的人生就沒有了。」

