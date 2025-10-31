專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
律師：哥倫比亞總統遭美國制裁 連薪俸都難領
（法新社波哥大30日電） 哥倫比亞總統裴卓的律師今天告訴法新社，在受到美國制裁後，裴卓連領取自己的薪俸都面臨困難。
裴卓（Gustavo Petro）、他的妻子和其中一個兒子，以及哥國內政部長日前遭到美國總統川普列入財政部黑名單。
白宮指控裴卓打擊毒品販運不力。這項制裁凍結了他們在美國的資產，並禁止他們與美國相關企業進行業務往來。
裴卓的律師科瓦里克（Daniel Kovalik）說：「他們的信用卡和銀行帳戶都已被凍結…現在即使是領取身為公職人員的薪俸都很困難。」裴卓的月俸並未公開。
科瓦里克補充說，一家與美國有關的燃料公司也拒絕在西班牙為總統專機加油。
科瓦里克主張裴卓是清白的，並計劃在美國法院以及向財政部對這項制裁提出挑戰。
他說：「我認為真相將使我們自由…我認識裴卓20年了，我所知道的是，他在整個政治生涯中都在對抗販毒集團。」
他還表示：「我認為（川普）正試圖攻擊任何反對美國外交政策目標的人。」
其他人也在看
聯儲局連環減息 鮑威爾強調不一定繼續
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，是繼上月重啟寬鬆周期後再減息，聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間。決定符合市場預期。然而，投票結果顯示委員的分歧加大。儘管市場預期局方會在12月中再減息，但主席鮑威爾強調，下次會議並非肯定會減息，要根據當時的證據再決定。美股由升轉跌。Yahoo財經 ・ 1 天前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
BBC週三，特朗普抵達韓國前夕，抗議者聚集在首爾。 「不要特朗普！」數百名示威者高喊，聲浪愈來愈大，逐漸逼近位於韓國首都首爾市中心的美國大使館。 一排警察巴士阻止他們抵達大門，但舞台與擴音器讓他們的聲音在光化門廣場上空迴盪，傳入美國總統特朗普的代表們耳中。 以韓國活躍的抗議文化而言，這場集會規模細小，而且並非唯一。在幾百公尺外的景福宮大門前，另一群示威者高舉標語，喊出截然不同的口號。 「不要中國」，還夾雜著「中共滾出去！」等口號。人數同樣是數百人，對韓國而言並不算多。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
參議院本周第三次通過推翻特朗普關稅決議
美國參議院以51票對47票通過決議，試圖推翻美國總統特朗普動用緊急權力實施對等關稅，為參議院本周第三次通過同類決議。參議院本周稍早通過的兩項同類決議，涉及針對加拿大及巴西的關稅。三次表決均有4名共和黨參議員倒戈。 但美國眾議院議長約翰遜設定特別規則，令參議院通過的上述三項決議不會在眾議院表決，且美國總統特朗普在參眾兩院通過有關決議後，仍可動用否決權。(fc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
川普宣布恢復核試 伊朗外長譴責
（法新社德黑蘭30日電） 在美國總統川普出人意料地指示將恢復核子試驗後，伊朗外交部長阿拉奇今天稱美國的計畫「倒退且不負責任」；聯合國發言人也表示，核試在任何情況下都是不被允許的。阿拉奇補充指出：「（美國）宣布恢復核試是一種倒退且不負責任的舉動，對國際和平與安全構成嚴重威脅。」法新社 ・ 1 小時前
習近平見川普後 中國宣布中美吉隆坡經貿磋商成果
中國國家主席習近平周四（30 日）在釜山同美國總統川普舉行會談後，中國商務部新聞發言人下午就發布中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問。鉅亨網 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜公務員參與選舉活動 可申特許缺勤？ 政府否認：須公餘時間參與｜Yahoo
立法會換屆選舉投票日為 12 月 7 日。行政長官李家超日前向全體公務員發信，強烈呼籲並期望公務員以身作則，踴躍投票。公務員總工會日前向會員發訊息，號召會員出席兩場支持立法會選舉活動，並稱可為出席活動的公務員申請「特許缺勤」。公務員事務局回應指，如公務員應邀參加與選舉相關的官方活動，須由部門批准，不屬於特許缺勤。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國商務部：美方將暫停對華海事、物流和造船業301調查措施及出口管制50%穿透性規則一年
中國商務部新聞發言人就中美吉隆坡經貿磋商聯合安排回應指出，中美兩國元首剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首會晤重要共識。 會唔後，美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。同時美方亦將暫停實施其9月29日公布出口管制50%穿透性規則一年。中方將暫停實施10月9日公布相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。 該發言人又指，美方將取消針對中國商品(包括香港和澳門商品)加徵的10%所謂「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。(ta/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
立法會選舉｜李慧琼李超宇報名參選 九龍中選區六人爭兩席(何嘉駿報道)
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，陸續有人報名參加地區直選，其中九龍中選區累計已有6人報名，暫時是最多參選人的一區。提名期展開近一星期，繼續有人報名加入選戰。上屆「票后」、身兼全國人大常委的民建聯四屆議員李慧琼在九龍中選區爭取連任。立法會九龍中選區參選人李慧琼：「絕對是沒有絕對勝算的隊伍，所以我在此再次呼籲大家，如果有人說某隊勝算已經很高，千萬不要相信。當然我們會繼續反映市民意見，將特區政府政策更好落地，不斷優化。」她的對手之一是經民聯九龍城區議員李超宇，連同之前已經報名的楊永杰、丘燿誠、楊諾軒及譚莉儀，這區的報名人數累計增至6人，成為地區直選的10區入面最多人參選的一區。立法會九龍中選區參選人李超宇：「參選立法會是一個非常重大決定，但亦是我一直以來從政的目標。到今天，我有信心我可以承擔起作為立法會議員的神聖使命，合理地運用公權力，貢獻我們的香港，服務我們的市民。」新界北選區方面，同樣有多兩人報名參選包括希望接替劉國勳的民建聯北區區議員姚銘，跟籃球巨星姚明一樣努力「入樽」。另一位北區區議員、全國政協常委譚錦球的兒子譚鎮國就代表新社聯上陣，聯同早前報名的工聯會曾勁聰及沈豪傑，這區累計now.com 新聞 ・ 1 天前
全球最老國家元首 92歲畢亞再度連任喀麥隆總統 預計掌權到百歲 民眾痛批受夠了
中非國家喀麥隆總統大選結果出爐，高齡92歲的現任總統畢亞（Paul Biya），以53.66%的得票率勝選，在掌權43年之際，繼續將總統生涯推升至第八任期，可再執政7年，可望掌權至近百歲。選舉結果10月27日由憲法法庭正式宣布。 然而，畢亞的連任在計票結果陸續出爐之際，多地民眾走上街頭，表達不滿；主要競選對手貝克瑞（Issa Tchiroma Bakary）住家門外更傳出槍響，據報導有兩人死亡。喀麥隆最大城市杜阿拉（Douala），反對派支持者在街道焚燒輪胎、推倒攤位，企圖封鎖道路，警方則回以催淚瓦斯，不少人表示已經「受夠畢亞」，國家需要改變。 畢亞是全球在位最久、年齡最大的領導人，自1982年以來一直統治著喀麥隆，並在2008年取消總統任期限制。其27歲的女兒布倫達（Brenda Biya）選前甚至在TikTok發布影片，呼籲選民不要投給她的父親。 根據「透明國際」（Transparency International）資料，畢亞政府被列為全球最腐敗的政權之一。擁有3000萬人口的喀麥隆，世界銀行資料指出，每人每日生活費不到5美元（約新台幣160元），人均GDP甚至比1986年經濟高峰時還要低。 路透表示，非洲是全球最年輕的地區，多數國家卻被一群最年長的領導人統治，喀麥隆平均年齡為19歲，也正在進行大選的象牙海岸平均年齡為18.3歲，總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）為83歲，預估也會贏得第四任期。路透分析，這也引發年輕族群「Z世代」對改革與政府負責的強烈訴求。Yahoo 國際通 ・ 14 小時前
財經｜商務部：美國取消10%芬太尼關稅 續停對華商品24%對等關稅一年
中國商務部發言人表示，中美兩國元首剛在南韓釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首會晤重要共識。 中美經貿團隊通過吉隆玻磋商，達成的成果共識主要有幾方面：一、美方將取消針對中國商品(包括香港和澳門商品)加徵的10%所謂「芬太尼關稅」，對中國商品(包括香港和澳門商品)加徵的24%對等關稅將繼續暫停1年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。 二、美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則1年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施1年，並將研究細化具體方案。 美國商務部9月29日宣布擴大實體清單的適用範圍，由一個或多個列入實體清單持股50%以上的子公司，將自動受到該清單的限制。中國則於10月9日發布「公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定」及「公布對稀土相關技術實施出口管制的決定」，對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制。 三、美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施1年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施1年。 此Fortune Insight ・ 23 小時前
美徵華關稅降至47% 貿戰停一年
中美兩國元首會晤後傳來好消息，中國商務部指出，美方將取消針對中國（包括香港和澳門）商品加徵的10%「芬太尼關稅」（較目前的20%減半，即平均稅率由57%降至47%），以及24%對等關稅繼續暫停一年；中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施，雙方亦同意繼續延長部分關稅排除措施。信報財經新聞 ・ 13 小時前
美財長指美聯儲對減息謹慎顯示他們「停留在過去」
美國財長貝森特接受《霍士財經》訪問時表示，對美聯儲決定減息四分一厘鼓掌，但對下次減息謹慎的言論，告訴他美聯儲「停留在過去」，又指美聯儲今年以來的通脹預測可怕，他們的經濟模型已不行。AASTOCKS ・ 6 小時前
卡尼今午在南韓與習近平會面
加拿大總理辦公室表示,正在南韓的總理卡尼將於當地今日下午4時與中國國家主席習近平會面。卡尼本周較早時抵達亞洲,致力深化與區內國家的貿易和安全關係。中國是加拿大僅次於美國的第二大貿易夥伴,卡尼曾強調有必要重啟與中國的廣泛接觸。加拿大在一年前宣布將對中國進口電動車徵收100%關稅,中方今年8月亦宣布對加拿大進口油菜籽徵收初步反傾銷稅。渥太華方面表示,兩國高級官員本月較早時曾就有關爭端進行磋商,但未有跡象顯示雙方立即取得任何突破。加拿大外長阿南德早前到訪北京,與外長王毅會面。王毅當時說,中方願意同加拿大重啟各層級對話交往,推進解決各自合理關切,推動中加關係早日步入健康、穩定、可持續發展軌道。 (BC)infocast ・ 8 小時前
特朗普:與習近平會談非常成功 明年訪華
國家主席習近平與美國總統特朗普結束在南韓釜山的會晤後，特朗普乘坐空軍一號專機離開。特朗普在機上向記者表示，會談作出多項決定，非常成功，中國將會立即購買美國大豆，雙方同意大力阻止芬太尼流入美國，並已經解決關於稀土的問題，不會再有任何障礙。特朗普說，對華關稅將會由原本的57%，下調至47%。特朗普又說，將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國，雙方亦會共同解決烏克蘭問題。(WL)infocast ・ 1 天前
美國能源部長：美國準備向中國出售更多石油及天然氣
外電報道，美國能源部長Chris Wrigh表示，如果中國減少購買俄羅斯石油及天然氣，美國準備向中國出售更多石油及天然氣，相信中美之間有很多互利共贏的空間。AASTOCKS ・ 7 小時前
習近平：中美同意加強經貿、能源等領域合作 盡快細化和敲定後續工作
官媒報道，國家主席習近平在釜山與美國總統特朗普舉行會晤。習近平指出，中美關係在兩國元首共同引領下，保持總體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。他願繼續與特朗普一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。 習近平指出，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示。經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。雙方團隊可以繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。 他強調，對話比對抗好。中美之間各渠道各層級應該保持溝通，增進了解。兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智能、應對傳染疾病AASTOCKS ・ 1 天前
川習會結束 川普：對中芬太尼關稅降至10%
（法新社空軍一號機上30日電） 美國總統川普今天表示，在韓國與中國國家主席習近平會談後，他已同意將對中國的芬太尼相關關稅調降至10%。法新社 ・ 1 天前
野村陸挺:中美緊張局勢很可能在一年休戰期結束前再升級
野村證券中國首席分析師陸挺表示，昨天，美國總統特朗普與中國國家主席習近平在南韓釜山舉行高峰會，這是自2019年6月以來兩人首次面對面會晤。峰會結束後，中國公佈了在吉隆坡貿易談判中達成的協議。雙方同意休戰一年，涵蓋24%的互惠關稅、港口費以及最新一輪的出口管制措施(包括美國的「50%關聯規則」和中國加強稀土出口管制)。美國將芬太尼關稅從20%減半，而中國承諾在本季(截至明年1月)購買1200萬噸大豆，並在未來三年每年至少購買2500萬噸。陸挺指，此次峰會進一步突顯了美中大國競爭的格局。雙方在峰會前都採取了強硬姿態，隨後又做出了讓步。雙方都在爭取時間，鞏固自身立場，並努力減少對彼此的依賴。美國政府一直在簽署一系列稀土材料協議，而北京則在晶片製造領域投入大量資金。儘管休戰協議規定為期一年，但野村認為緊張局勢很可能在一年休戰期結束前再次升級。該行認為，美中兩大超級大國之間持續的經濟/貿易衝突不可避免。野村認為，這種緊張、升級和休戰的循環已成為美中關係的新常態。10月24日，美國貿易代表辦公室啟動了對中國執行第一階段貿易協定情況的調查；而9月13日，中國對美國晶片和政策啟動了反傾銷和反歧視調查。infocast ・ 3 小時前
以色列：已透過紅十字會接收2人質遺體
（法新社耶路撒冷30日電） 以色列表示，其安全部隊今天在加薩走廊透過紅十字會接收了哈瑪斯（Hamas）歸還的兩名以色列人質遺體，這是依據以哈停火協議進行的移交。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布的聲明指出：「以色列透過紅十字會（Red Cross）收到兩名人質的遺體，遺體已交給加薩走廊（Gaza Strip）境內的以色列國防軍（IDF）和國家安全局（Shin Bet）部隊。」法新社 ・ 14 小時前
聯儲局如預期連續第二次減息0.25厘 料12月起停止縮表
美聯儲周三宣布連續第二次減息，符合市場預期，並以10比2票數通過減息決定，將聯邦基金利率目標區間下調0.25厘至3.75%至4%。當局將於12月1日起停止縮減資產負債表。 有兩名官員投下反對票，包括美國總統特朗普任命、新任理事Stephen Miran主張減息半厘，而堪薩斯城聯儲主席Jeff Schmid則認為不應減息。 聯邦公開市場委員會在會後聲明指出，美國就業增長已放緩，近月來就業風險上升，官員形容美國經濟增長屬溫和，通脹自年初以來有所上升，並仍處於相對高位。 消息公布後，標普500指數維持升勢，美國國債孳息率及美元上升。主席鮑威爾將於香港時間30日凌晨2時30分召開記者會。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前