宏福苑五級火｜情緒支援熱線
後鏡追上Ultra，前鏡卻原地踏步？Galaxy Z Fold8 影像參數曝光
文章來源：Qooah.com
荷蘭科技媒體 Galaxy Club 於博文中披露，據供應鏈相關信息，Samsung Galaxy Z Fold8（代號 Q8）的影像參數正式曝光。這款定位旗艦級別的摺疊屏新機，預計會在 2026 年 7 月與消費者見面。
主鏡部分將沿用前代的高像素設計，配備 2 億像素傳感器；長焦鏡頭的 3 倍光學變焦倍率未做調整，但傳感器規格提升至 1200 萬像素，這一改動與 Galaxy S26 系列的規格規劃同步。
最值得稱道的升級集中在超廣角鏡頭上，Galaxy Z Fold8 將搭載與 Galaxy S25 Ultra 同源的 5000 萬像素超廣角傳感器，這一升級使得 Fold 系列在超廣角解析力上，終於擁有了與 Ultra 系列抗衡的底氣。
前置鏡頭部分，該機外屏與內屏的兩個自拍鏡頭依舊保持 1000 萬像素的規格。值得注意的是，Galaxy S 系列早在 S23 代就已摒棄 1000 萬像素前置鏡頭，Samsung 在頂級摺疊屏產品上保留這一相對舊的規格，或許會在追求極致參數的用戶中引發討論。
此外，本次爆料還提到一款代號「H8」的神秘摺疊屏機型，已知信息顯示其同樣搭載 5000 萬像素超廣角鏡頭。儘管目前「H8」的具體身份尚未明確，但業內普遍猜測，它大概率是傳聞已久的「Fold Fan Edition（粉絲版）」或其他衍生產品。
為方便大家直觀對比新舊機型的影像差異，在此附上 Samsung Galaxy Z Fold7 的完整影像參數。該機後置採用三鏡組合，主鏡為 2 億像素（200MP）規格，搭配ƒ/1.7 光圈與 1/1.3 吋大底傳感器，同時支援 OIS 光學防抖及多向 PDAF 自動對焦，在細節呈現與低光拍攝場景中表現亮眼；長焦鏡頭為 1000 萬像素（10MP），ƒ/2.4 光圈加持下支援 3 倍光學變焦，且同樣配備 OIS 光學防震功能；超廣角鏡頭則是 1200 萬像素（12MP），ƒ/2.2 光圈搭配 120° 廣視角，支援 Dual-Pixel PDAF 自動對焦，還能實現微距拍攝。前置方面，外屏與內屏的前置鏡頭均為 1000 萬像素（10MP），且都採用 ƒ/2.2 光圈設計。
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 14 小時前
大家樂推「即炒粉麵飯」反攻預製菜 網民反問：之前嗰啲係翻熱？
北上消費成風加上兩餸飯夾擊，大家樂近日再推「即炒粉麵飯」自救，卻引發網民質疑以往是否預製菜，經營策略備受關注。Yahoo財經 ・ 12 小時前
台灣男台北車站及街頭無差別襲擊 連兇徒4人死亡 1傷者染HIV
【12月20日16:30更新】台警繼續調查台北車站一帶周五發生造成包括疑兇在內4人死亡的持刀隨機傷人案，11名傷者中5人仍留醫，2人仍在加護病房。警方指，追捕期間墮樓身亡的27歲男疑兇是有計劃犯案，初步相信沒有共犯，已排除是恐怖襲擊。當局在台北捷運通道發現17枚煙霧彈，2枚未射出，另有15枚汽油彈、戰術背心和刀等，疑兇am730 ・ 10 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 1 天前
台灣AV女優進軍「奧斯卡」 憑個人特色圈粉無數
【on.cc東網專訊】台灣AV女優Jesse，有着前凸後翹傲人身材的她，憑極具個性的外表圈粉無數，日前更宣布入圍被譽為「成人界奧斯卡」的 AVN Awards投票選拔名單，成為少數進軍國際成人影視殿堂的台灣女優之一。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 1 天前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦
內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
蜜雪冰城石門店難作業績指標 女老闆曾自爆為拿身分證開店
開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位傳出招租，據報月租更高達16萬元，引起網民熱議要賣多少杯才能交租。然而該加盟店結業，能否預視業績？ 翻查資料顯示，蜜雪冰城最新業績依然強勁，母企半年多賺44%，近日業務拓展到美國荷里活星光大道；石門加盟店的女老闆則曾自揭開店是為了續簽身分證，有特別目的，似乎難作後市趨勢指標Yahoo財經 ・ 1 天前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
87歲「御用工人」梁愛入住老人院近況曝光 曾移民後回流歷喪夫喪子之痛
現年87歲資深演員梁愛自19歲開始加入娛圈，先後參演過多部粵語長片及影視作品，包括《阿燦正傳》、《狂潮》、《家變》、《他來自江湖》等，當中的馬姐形象令人留下深刻印象。梁愛的好友楊紹鴻近日分享她的近況及合照，又為她打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 1 天前
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
笑到最後｜港股世一後 下站「堅離地球」（高明）
近期新聞指出隨時有中國已可以製造極紫外光光刻機，變相以上市中國版ASML（ASML），估計港交所可爭取其上市。只要港股集齊AI、晶片、光刻機、機械人、太空經濟股五大當炒股，堅離地球並冇專利，所以香港真係一塊福地。Yahoo財經專欄 ・ 17 小時前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 1 天前
內地網民小紅書分享塔門露營BBQ 或屬違法
近日有內地網民在小紅書分享，自己與友人在西貢塔門島露營，以及展示自製燒烤爐，炮製「潮汕烤魷魚」等。引起網民關注，並提醒在香港非指定地點生火或燒烤，或已違反相關法例。 事主在小紅書以《沒有野豬的塔門島露營》為題，片段所見，一行人在草地上搭營後，準備燒烤，燒烤爐以石頭及鐵絲網搭建，並燃點木塊生火燒烤，亦自備燃氣罐及露am730 ・ 1 天前
《尋秦記》「滕翼大哥」黃文標為追演員夢狂打工兼職賣魚 遺憾家母沒法見證置業成家
電影版《尋秦記》上映在即，令TVB劇集《尋秦記》再度成為討論熱話，當中飾演項少龍（古天樂飾）結拜兄弟的滕翼（黃文標飾）近日獲網民大讚外表冷酷的他被野生捕獲時非常友善親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
萬綺雯客串《驅魔龍族馬小玲》，預告1秒鏡頭即掀回憶！55歲「永遠的馬小玲」保養有道更添女人魅力
臨兵鬥者皆陣列在前！《驅魔龍族馬小玲》電影預告日前釋出，隨即引起童年回憶！大家都在留意新版電影會否有原班人馬加入時，預告裡就來給大家1秒馬小玲（萬綺雯）的鏡頭，都足以令網民熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
英超話題 ｜狼隊災難性劣績 主席施瑜被炒
球隊成績不好，很多球會搵領隊制旗，今季在英超榜尾掙扎的狼隊，早前已使出呢招，但亦無補於事，繼續在榜尾大幅落後，護級形勢幾近絕望，最終宣布炒了主席施瑜。Yahoo 體育 ・ 15 小時前