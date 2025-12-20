後鏡追上Ultra，前鏡卻原地踏步？Galaxy Z Fold8 影像參數曝光

文章來源：Qooah.com

荷蘭科技媒體 Galaxy Club 於博文中披露，據供應鏈相關信息，Samsung Galaxy Z Fold8（代號 Q8）的影像參數正式曝光。這款定位旗艦級別的摺疊屏新機，預計會在 2026 年 7 月與消費者見面。

主鏡部分將沿用前代的高像素設計，配備 2 億像素傳感器；長焦鏡頭的 3 倍光學變焦倍率未做調整，但傳感器規格提升至 1200 萬像素，這一改動與 Galaxy S26 系列的規格規劃同步。

最值得稱道的升級集中在超廣角鏡頭上，Galaxy Z Fold8 將搭載與 Galaxy S25 Ultra 同源的 5000 萬像素超廣角傳感器，這一升級使得 Fold 系列在超廣角解析力上，終於擁有了與 Ultra 系列抗衡的底氣。

前置鏡頭部分，該機外屏與內屏的兩個自拍鏡頭依舊保持 1000 萬像素的規格。值得注意的是，Galaxy S 系列早在 S23 代就已摒棄 1000 萬像素前置鏡頭，Samsung 在頂級摺疊屏產品上保留這一相對舊的規格，或許會在追求極致參數的用戶中引發討論。

此外，本次爆料還提到一款代號「H8」的神秘摺疊屏機型，已知信息顯示其同樣搭載 5000 萬像素超廣角鏡頭。儘管目前「H8」的具體身份尚未明確，但業內普遍猜測，它大概率是傳聞已久的「Fold Fan Edition（粉絲版）」或其他衍生產品。

為方便大家直觀對比新舊機型的影像差異，在此附上 Samsung Galaxy Z Fold7 的完整影像參數。該機後置採用三鏡組合，主鏡為 2 億像素（200MP）規格，搭配ƒ/1.7 光圈與 1/1.3 吋大底傳感器，同時支援 OIS 光學防抖及多向 PDAF 自動對焦，在細節呈現與低光拍攝場景中表現亮眼；長焦鏡頭為 1000 萬像素（10MP），ƒ/2.4 光圈加持下支援 3 倍光學變焦，且同樣配備 OIS 光學防震功能；超廣角鏡頭則是 1200 萬像素（12MP），ƒ/2.2 光圈搭配 120° 廣視角，支援 Dual-Pixel PDAF 自動對焦，還能實現微距拍攝。前置方面，外屏與內屏的前置鏡頭均為 1000 萬像素（10MP），且都採用 ƒ/2.2 光圈設計。