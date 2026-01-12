徐冬冬尹子維下月舉行婚宴 送限量二人版招牌pose椰子汁？

尹子維同「內地第一美胸」徐冬冬拍拖多年，一度經歷分手復合，尹子維後來低調求婚，並宣布計劃於今年2月舉辦婚禮。早前二人竟因小事鬧交，徐冬冬更被傳有逃婚跡象，但後來尹子維已經成功收拾殘局。

徐冬冬 & 尹子維

徐冬冬最為人認得嘅演出，應該係佢喺內地一款椰子汁包裝盒上嘅硬照，徐冬冬擺出嘅蛇腰pose成為唔少人影相模仿姿勢。

徐冬冬

尹子維

可能真係太深入民心，徐冬冬早前喺小紅書出post，貼上佢同尹子維擺出椰子汁硬照pose嘅照片，最好笑係舉手捧起椰汁嘅唔再係徐冬冬而係尹子維。徐冬冬又表示「當天來的朋友會有特別版」，莫非係有以呢張相做包裝嘅椰汁送？徐冬冬同時又問有冇網友挑戰新pose，果然釣出一堆「拗腰人」！

徐冬冬同尹子維擺出椰子汁硬照pose

內地唔少網民爭相模仿徐冬冬同尹子維擺出嘅椰子汁硬照pose

