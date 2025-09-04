本周後期或有低壓區發展
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念，串連「海、陸、空」三大元素，並設有中環首個百老匯式大劇院，形容係送俾香港嘅另一份禮物。
曾經係model嘅徐子淇，影封面照當然冇難度，而且仲展現出時尚感添。不過有網民對於徐子淇呢輯造型照頗有意見，認為「有失身份，相夫教子咪算」，更與另一位城中名媛、前國家跳水隊金牌選手郭晶晶相提並論，讚郭「真係低調的賢妻良母」。
呢番言論引來唔少迴響，留言批評「一個窮人喺度指點有錢人應該點着衫」、「做咗人阿媽就唔可以有着衫自由嗎？」、「師兄係清朝穿越黎？」。原post主於是再作回應，「留言既人咩價值觀？？佢咩身份，夫家係咩人？普通人著咩都得理得你，但佢嫁左入去就係代表夫家，其他闊太會唔會咁著？唔係性唔性感，多少布既問題」。
