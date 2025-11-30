徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食

徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

徐子淇有個「飯前水果」的概念，也是在身體中想像出一套先後次序。因為水果有豐富維他命，但同時又糖份高，在身體裡太久無益。於是她會先在空腹狀態吃水果，再吃其他食物，讓腸道優先處理水果。故此，每天早上她都以水果為開始。另外，她偶然也會把不同的蔬菜打成果汁，除了補充不同的維他命，也免除要用不同烹調方法處理蔬菜的時間。

廣告 廣告

為了飽肚，又保留營養，假如早上是吃乳酪的話，她會加入奇亞籽增加飽腹感，偶然也會混入具排毒功能的石榴。飯的方面，她會選擇把糙米混藜麥，取代糖份相對多的白飯：「另外我覺得活乳酸菌很重要，人體免疫系統大部分都在腸胃處，腸胃健康的話，免疫系統才會好。」

如果不說，也許會看不出她已是四孩之母。她曾分享產後的減肥餐單，以清淡為主，熱量也低。不但能有助瘦身，也可以調理腸胃，補充產後的營養。這樣吃一個月，便順利瘦了22公斤。

早餐︰蛋白2隻、適量水果。

午餐︰椰菜花、紅蘿蔔和小白菜，搭配豬肉熬成蔬菜湯。

下午茶︰適量低糖水果。

晚餐︰清蒸魚類、適量水煮青菜。

聽起來，會有點太健康，一分鐘都不能鬆懈嗎？為她化妝二十年的化妝師Gary曾透露，徐子淇經常光顧茶餐廳，只會在大型派對前一星期才戒口：「凍齡的秘密就是要盡量吃美味的東西，吃得開心心情愉快自然更年青！」

宋慧喬44歲生日IG美照放題！超近鏡自拍皮膚保養超好，「靚到發光」的秘密也許是氣場穩定的女主魅力

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始

阿Sa蔡卓妍43歲生日美照「單眼wink」還是少女感滿分！童顏及纖瘦身形的保養秘密，全靠努力做Gym還有看「言情小說」？

木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力