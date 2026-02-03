徐子見出獄逾 3 個月 發文報平安 與貓貓久別重逢：碰一碰鼻子已是最大滿足｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】民主派初選「47 人案」而判囚的前東區區議員徐子見去年 10 月底刑滿出獄，他相隔 3 個多月後在今早（3 日）更新社交平台，上傳自己跟貓貓的合照。徐子見分享，在久別重逢後他和貓貓「又可以如從前般碰一碰鼻子，已經是最大的滿足，最大的慰藉。未來大家可要繼續好好地生活下去。」

徐子見在文首指，「忘記牽掛了多少個夜晚？無法履行的承諾，世上有些事情是身不由己的無法自主」。他早已作出了一切準備，「只是世事變化令到本來屬於我的，變得不再屬於我。」徐子見說跟貓貓重逢時，「這一刻感覺變成了一個陌生人」，但得知一切安好已經足夠。

貓貓如以往「一樣迷人」

徐子見又提到在囚期間牽掛貓貓的健康狀況，但身處的地方無法給予任何回應，當中焦慮不足為外人道；不過貓貓現時狀況已經好轉，「現在看著這一副婀娜多姿的美態，知道身體已恢復了，還是跟以往一樣迷人，從來也是這般的高貴和美麗。」他跟貓貓凝望了 1 個多小時後，對方終於放下「主子的戒心」，「容許奴才的手觸摸著臉龐」，似乎終於勾起沉睡的記憶，大家也可以碰碰鼻子了。

去年 10 月 27 日獲釋

被控「串謀顛覆國家政權」罪名的徐子見在審訊期間認罪，還柙至 2023 年被判監 4 年 2 個月。徐子見代表大律師向法庭求情時提及，徐有骨刺、慢性胰臟炎、糖尿病、濕疹等痛患。徐是案中第 13 名獲釋被告，他在去年 10 月 26 日即獲釋前一晚，因為舊患入院治理，翌日早上出院。當時他向《Yahoo 新聞》表示，目前專心與家人相聚，「有咩遲啲先講啦，未諗咁深遠」。

