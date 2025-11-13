專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！
小鳳姐朋友留言表示：「11.8隔夜小鳳妹：與老友在百利達會所聚會。」只見席間還有陳惠敏和吳大強，眾人更享用螃蟹和美酒，友人更向小鳳姐送上1瓶印有其演唱照片的美酒。
養尊處優的小鳳姐丰采依然，戴著茶色眼鏡的她笑意盈盈且表情多多，盡顯她不拘小節的真性情，而她拿著的手袋，則是紅色底印有熊貓圖案，展現她童心的一面。而小鳳姐的髮型梳得高高，身型則微現「幸福肥」，更顯得精神絕佳，散發出優雅的巨星風範。
網民見到小鳳姐現身都十分驚喜，有人則敲碗喊要看演唱會，留言指「請我鳳速速下山，歌迷們在等您再開演唱會呢k」、「小鳳姐的聲音真是無敵」，又笑指「別攬小鳳那麼緊，我也想」，同時稱讚小姐鳳能優雅老去，「幸福肥也很好看」、「祝福小鳳奶奶長命百歲」。
