WhatsApp Image 2025-09-15 at 16.30.32.jpeg

過去4星期，平均每星期錄得約70宗爆發個案，較年初冬季流感時最高峰每星期15宗個案多。衞生防護中心總監徐樂堅表示，過往最短的夏季流感維持3至4星期，最長可達3至4個月，今年已維持了6星期，認為仍未見頂，相信至少未來4星期仍會活躍。

徐樂堅今早(14日)在港台節目說，相信今年夏季流感最少會維持至11月。當天氣轉冷，冬季流感便會開始，如果今年夏季流感延續，有機會與冬季流感疊加，當局會密切留意情況。

呼籲盡快接種疫苗

開學後流感個案大幅上升，截至昨日(13日)有390宗學校爆發個案，影響超過3,000人。對於本港錄得今年首宗兒童感染流感的死亡個案，涉及一名13歲女童。徐樂堅表示，留意到女童就讀的學校，同級有3名學生有輕微流感跡象，毋須入院，學校亦沒有爆發情況，當局會繼續醫學監察。現時夏季流感的病毒株，8成屬甲三型，另外約一成半為甲一型，其餘是乙型，強調現時接種無論三價或四價疫苗都能涵蓋甲型和乙型流感，呼籲市民盡快接種。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/徐樂堅-本港夏季流感活躍仍未見頂-料至少維持至下月/608309?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral