徐淑敏為老公黃浩大搞主題生日派對 黑白露肩高貴晚裝現身大讚老公

徐淑敏為老公黃浩大搞生日派對 發文祝賀53歲生日大讚對方係最好丈夫

徐菁遙（前名徐淑敏，Suki）2006年參加香港小姐競選入行，雖然三甲不入，但因甜美樣貌帶來唔少演出機會，包括獲安排演出劇集《最美麗的第七天》、《仁心解碼》、《巾幗梟雄》等等。徐菁遙2009年與年長12年嘅飲食界商人黃浩閃婚，先後誕下三名女兒，淡出幕前專心相夫教女。徐菁遙不時於社交平台分享與好友聚會、旅行照，以及生活照；昨日（7日），徐菁遙大曬黃浩生日會照片，大讚對方係最好嘅丈夫。

徐菁遙為老公黃浩大搞生日派對慶祝53歲生日，陳自瑤、宋熙年、沈卓盈等圈中好友皆有出席生日會。從徐菁遙所分享嘅照片中看到，黃浩穿上啡色西裝外套和黑色襯衫，拍照時單手持槍，造型似足占士邦（James Bond），徐菁遙則穿上黑白露肩晚裝，相當高貴。徐菁遙於帖文祝賀黃浩53歲生日快樂，更寫道：「Happy birthday to my dearest husband! ❤️❤️❤️ You are the best husband, best father, best son, best brother and best boss ever! ❤️❤️❤️（祝我最親愛的老公生日快樂！ ❤️❤️❤️你是我最好的丈夫、最好的父親、最好的兒子、最好的兄弟和最好的老闆！ ❤️❤️❤️）。」

徐菁遙近年於老公黃浩生日時，幾乎都有為佢舉辦生日派對，例如2022年以《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun:Maverick)為主題，兩公婆化身型爆飛機師慶祝黃浩50歲生日。黃浩51歲時，徐菁遙安排於高級酒店舉辦生日派對，黃浩以白色西裝造型示人，徐菁遙則穿上白色吊帶低胸短裙，被沈卓盈形容二人係「白馬王子和白雪公主」。去年生日會則以「繁花」作主題，連打卡嘅佈景板設計都抄足王家衛執導嘅內地劇《繁花》，徐菁遙果然係一個好老婆。

