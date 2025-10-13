不斷更新｜累計 10 名議員宣布棄選立法會
徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民
51歲徐濠縈2006年與陳奕迅結婚，育有女兒陳康堤（Constance），為照顧家庭逐漸淡出演藝圈，但多年來依然保持良好狀態，擁有敏銳時尚觸覺，被封Fashion Icon。日前，有內地網民於社交平店分享於服裝店偶遇徐濠縈嘅合照。從照片中看到，徐濠縈素顏示人，並穿上一身運動打扮及頭戴頭巾，該網民大讚素顏嘅徐濠縈靚女以及極親民。
該網民以「是誰這麼幸運遇到阿徐！！！！」為題分享指，於服裝店野生捕獲徐濠縈，對方大方答應合照，更大讚徐濠縈皮膚與身形都好好：「0ops～原來係我，我眼雖近視，但係捕捉美人的能力一流！阿徐真係好靚！！！一睇就係酷愛運動的自律人！！皮膚緊緻！身材緊緻！係我哋普通人學習的榜樣！！我諗呢啲就係明星應該帶給大家的正能量～」又笑指，其女兒與徐濠縈擁抱後向佢表示件衫可以唔需要洗。
