徐若瑄保養秘訣曝光 孖細佬落場鬥波找童年回憶

【on.cc東網專訊】台灣女星徐若瑄（Vivian）雖然已經50歲，但一直被外間激讚凍齡，面上沒有留下歲月痕迹，多年來一直愛運動的她絕對是保養秘訣之一。原來Vivian從小已經養成運動習慣，小時候更是體育健將，小學是田徑成員，中學是籃球校隊。

近日Vivian與弟弟齊齊回味童年的快樂時光，兩姊弟齊齊落場打籃球鬥波，她在社交網說：「久違的籃球，想起小學田徑隊的我，想起國中籃球隊的我，至今仍熱愛運動的我。」感情要好的Vivian與弟弟「鬥牛」（街頭籃球賽），兩姊弟玩得相當開心，她笑說：「我弟的表情似乎在笑我矮，殊不知我飛起來就180了，要報隊的，來。」

