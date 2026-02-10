黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
徐若瑄保養秘訣曝光 孖細佬落場鬥波找童年回憶
【on.cc東網專訊】台灣女星徐若瑄（Vivian）雖然已經50歲，但一直被外間激讚凍齡，面上沒有留下歲月痕迹，多年來一直愛運動的她絕對是保養秘訣之一。原來Vivian從小已經養成運動習慣，小時候更是體育健將，小學是田徑成員，中學是籃球校隊。
近日Vivian與弟弟齊齊回味童年的快樂時光，兩姊弟齊齊落場打籃球鬥波，她在社交網說：「久違的籃球，想起小學田徑隊的我，想起國中籃球隊的我，至今仍熱愛運動的我。」感情要好的Vivian與弟弟「鬥牛」（街頭籃球賽），兩姊弟玩得相當開心，她笑說：「我弟的表情似乎在笑我矮，殊不知我飛起來就180了，要報隊的，來。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
75歲程可為罕談與TVB改簽「一年一騷」合約 形容冇底薪似被老公冷落
75歲TVB資深甘草演員程可為於1972年加入娛樂圈，曾於1983年移民加拿大溫哥華。1996年，程可為回流香港拍劇，多年來曾參與《宮心計》、《怒火街頭2》、《民間傳奇》及《楚留香》等經典劇集，又因經常飾演媽媽或長輩角色被封為「御用阿媽」。程可為於數年前改簽「一年一騷」合約，直至2023年離巢；最近，程可為接受訪問時罕談與TVB合約轉型嘅心路歷程，笑言自己由長工變散工，形容失去底薪嘅感覺似「老公唔畀家用」。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
娛評｜張家輝、古天樂善用Threads宣傳電影吸年輕粉絲 Tyson、游學修卻「低玩」招致負評？
網絡世界日新月異，自2023年Meta推出Threads以來，在台灣、香港等地，就成功取代了盛行於歐美的X（前稱Twitter），成為了短文字交流的重要平台。起初，「脆友」都傾向於年輕一群，但近來的年齡群越來越廣，當然這個新平台，也吸引了一眾藝人投入其中。
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
梁榮忠轉型做動漫KOL獲邀赴日採訪模型大賽 高達迷成比賽評審 曾因「車震事件」形象插水
近年甚少幕前演出嘅梁榮忠，原來轉型做咗動漫界KOL，不時喺youtube channel大談玩具、模型等話題。
梁烈唯賀歲片親身上陣被硬撻 跑場至歲晚收爐
【on.cc東網專訊】藝人梁烈唯（唯唯）最近染指幕後工作，但依然對演戲抱有熱誠。早前他夥拍好兄弟陳山聰及林盛斌（Bob）演出馬來西亞賀歲片《媽媽又要嫁》，隨着上映在即花絮片段陸續曝光，該片可謂笑中有淚﹗原來唯唯開工期間大部分動作戲碼都親身上陣，當中包括被對方「撻
中年好聲音4 | 藝人代表「白羊君」成5燈歌手其中一人 海兒讚梁煜坤唱法赤裸
「70強一對一PK賽」第3回，今集誕生了5位5燈選手，分別是尹景順、梁煜坤、藝人代表「白羊君」、吳亦偉與陳旭培，當中尹景順、吳亦偉與陳旭培上回合都攞5燈，名副其實是「十燈魔人」！
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會，昨晚（7日）正式於紅館開鑼！
22歲谷愛凌冬奧摘銀，強心臟堅定金句令自己更強大：我以我的滑雪表現為榮
谷愛凌在2026年的米蘭冬奧會上，於女子自由式滑雪坡面障礙技巧賽奪銀，也是她個人冬奧生涯的第4枚獎牌。谷愛凌賽後表示，「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧（slopestyle）滑行。我的第一輪滑行的落地就是我希望來這裡能有的表現，我感到開心，亦以我的滑雪表現為榮。」
內田理央私下竟是電動宅女！ 為何從模特兒變成戲劇女王？
內田理央以166公分的高挑身材和O型血的隨性魅力，成為大眾眼中的凍齡美魔女，她的五官精緻，笑起來帶點小惡魔的俏皮，皮膚白皙光滑，總給人一種永遠20出頭的錯覺。
174公分男友力爆表理想型！ 阿部顯嵐的溫柔笑容太致命！
阿部顯嵐那張帶點狐狸眼的帥臉，一出場就讓人感覺像從漫畫裡走出來的理想男友，高挑174公分的身材配上那種從容氣質，簡直是迷妹的終極幻想。
特朗普轉發奧巴馬夫婦猿猴影片 涉種族歧視罕有刪貼文 稱職員疏忽拒絕道歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日捲入一段具爭議性的短片風波。該段影片早前在特朗普的社交平台帳戶轉發，其後已被刪除，內容將前總統奧巴馬及前第一夫人米歇爾的面孔合成至卡通猴子身上，配以歌曲《The Lion Sleeps Tonight》，被批評涉及種族歧視。特朗普表示，自己不會就事件道歉，並將責任歸咎於一名助手。
小S感動致謝！ 粉絲集資「在全世界紀念大S」：死亡不是終點，遺忘才是
2月8日，小S（徐熙娣）透過工作人員轉達感謝，回應粉絲自發舉辦的紀念行動：「幫我鄭重謝謝他們，很感動，感謝。」並補充轉述「徐家誠摯表達我們的敬意」，相關回應引發粉絲關注。
相隔六年合體回歸 頑童MJ116「OGS」巡迴演唱會 3月28日強勢登陸啟德體藝館
一句「這是頑童你知道的」，不僅是華語樂壇最響亮的hip hop宣言，更是無數樂迷心照不宣的熱血暗號。作為中文說唱無可替代的指標性團體
業界料內地春節檔電影總票房有望破80億人民幣
內地今年春節假期長達9天，內地傳媒報道，今年春節檔電影市場，或從去年春節檔的「一超多強」，回歸「多強爭霸」格局。多數業內人士預計，今年春節檔總票房或達70億至80億元人民幣(下同)，樂觀預期更可能突破80億元。報道指，今年春節檔累計已有8部影片定檔，分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人:風起大漠》、《熊出沒·年年有熊》、《星河入夢》、《熊貓計劃之部落奇遇記》、《重返·狼群》及《夜王》，涵蓋喜劇、科幻、諜戰、動畫、武俠等諸多類型。根據燈塔專業版數據，今年春節檔今日開啟預售。截至今日11時51分，新片預售總票房突破1000萬元，《飛馳人生3》領跑新片預售票房榜，緊隨其後的是《驚蟄無聲》。據貓眼專業版，《飛馳人生3》想看人數達88萬，穩居春節檔首位；《熊貓計劃之部落奇遇記》和《驚蟄無聲》分別以33萬和31萬的想看人數排名第二和第三，3部新片也基本鎖定春節檔片單前3名。 其中，《飛馳人生3》主出品方是亭東影業，其他出品方包括貓眼娛樂(01896)、大麥娛樂(01060)、博納影業等。《驚蟄無聲》主出品方是大麥娛樂。《熊貓計劃之部落奇遇記》是電影《熊貓計劃》IP續作，出品方之一為光線傳媒(
九方智投控股(09636.HK)附屬收到上海證監局行政監管措施決定書
九方智投控股(09636.HK)公布，2月9日，附屬上海九方雲智能存在違規行為，包括部分營銷宣傳內容存在誤導性、直播營銷內容存在虛假不實信息、合規管理和風險控制機制不健全及部分未在中國證券業協會登記為證券投資顧問的員工向投資者提供投資建議，違反《證券投資顧問業務暫行規定》，上海證監局對該附屬出具行政監管措施決定書，責令改正及自收到決定書之日起暫停新增客戶三個月，並立即開展全面整改工作。期間不得簽約新客戶、不得以「投資者教育」等名義變相開展投資諮詢業務，並應當每月向上海證監局提交書面整改報告。 公司高度重視決定書所指出的問題，針對有關問題已制定整改方案並立即全面推動落實，將以此次整改為契機完善內部控制，切實提高合規管理水平。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com