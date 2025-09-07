徐若瑄飛大阪萬博開唱！用1曲致敬歐陽菲菲

▲徐若瑄（如圖）近期飛往大阪，在萬國博覽會上開唱，致敬歐陽菲菲經典歌曲，吸引上萬人朝聖。（圖／威威巖提供）

[NOWnews今日新聞] 日本大阪的萬國博覽會從今年4月開幕以來，入場人潮已超過2千萬人次，主辦單位更策劃了一系列關西萬博活動，今（7）日音樂喜劇祭更邀請到徐若瑄登場！才剛唱完台北大巨蛋就奔東京彩排、大阪演出的她，這次選唱旅日華人歌手歐陽菲菲成名曲〈雨中徘徊〉（日文曲名：雨の御堂筋），以中、日文交錯的方式致敬前輩，現場吸引超過上萬人觀賞共鳴，氣氛熱鬧又溫馨。

與今年萬博特別有緣的徐若瑄，在博覽會開幕時就曾擔任「TECH WORLD館」的大使，這次又受邀演出這麼特別的音樂喜劇祭，讓她興奮表示：「覺得自己這次是以歌手身分來到關西萬博會很開心，可以把音樂和綜藝喜趣結合，透過音樂把歡樂帶給大家，藉此也見到了好久不見的前輩們！」

▲徐若瑄所演唱的歌曲，不僅台灣人聽過，日本人也相當熟悉。（圖／威威巖提供）

為了應景，徐若瑄也特別選唱了前輩「歐陽菲菲」1971年，以「大阪市御堂筋」為背景舞臺編寫的當地歌謠〈雨の御堂筋〉，這首歌當年曾連續9週登上Oricon公信榜，並曾獲得單週第1名，自70年代發行至今，這首歌不僅在日本被改編、也被許多華人歌手翻唱，中文歌名為〈雨中徘徊〉，對於來自各地的訪客而言，是最熟悉不過的歌曲。

由於這場演出召集了許多著名歌手和藝人，演出前主辦方安排先在東京進行彩排，徐若瑄也和已經合作多次的好友「米希亞」共進晚餐，而音樂祭當天挑樑主持的更是今年已經70歲的日本長青級前輩明石家秋刀魚，多年沒見的秋刀魚送上一頂棒球帽給 Vivian ，讓最愛戴棒球帽的Vivian很驚喜！同場還有淺田美代子、和田現子等資深前輩、流行團體Little Glee Monster、Rockon Social Club獻唱、更囊括多位綜藝界泰斗同台，毫無冷場！

