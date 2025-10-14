徐若瑄剪短髮美翻！新造型太顯嫩 網驚呼：這哪像50歲？根本20歲少女！

（圖／取自徐若瑄IG）

從年輕時的性感女神，到如今50歲依然氣場滿分的徐若瑄，這次在社群上大膽宣布：「我已剪短我的髮✂️」。一頭長直髮被悉心測量後，俐落落地的瞬間，也象徵她全新階段的開始！短髮造型一公開，瞬間引爆網路熱議，留言區清一色「好美」、「又可愛又年輕」，讓人驚嘆她的凍齡實力再升級。

原來，這次是徐若瑄為了新電影《辛亥隧道》法醫角色「薛湘君」進行形象轉變，決定剪去多年長髮！換上俐落的短髮後，她穿著休閒風的寬鬆T恤、配上無敵甜美的笑容，整個人煥然一新，氣質不但更輕盈，也多了幾分率性與少女感。

廣告 廣告

（圖／取自徐若瑄IG）

不少網友也紛紛留言表示，「短髮反而更襯她臉型」、「整個五官變得更立體」，連徐若瑄自己都幽默說：「每天多了10分鐘的休息時間！」短髮造型不僅讓她的輪廓更清晰，也展現她無懼改變、勇於嘗試的自信氣場。

（圖／取自徐若瑄IG）

其實，短髮之所以能讓人瞬間年輕，是因為它在視覺上能拉提臉型比例，修飾下顎線條，同時露出頸部與肩膀的線條，整體更顯清爽輕盈！再加上徐若瑄本身膚質透亮、笑容自然，完美詮釋了「剪短髮＝逆齡三十歲」的最佳示範。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「腿長150公分」太驚人！謝金燕超狂運動法曝光：24小時縮小腹、洗碗還要蹲馬步

男星花10年從又黑又胖變K-POP級帥哥！連親媽都認不出他！

孫芸芸47歲瘋「重訓」雕出3D翹臀＋馬甲線！網讚：健身房最辣女神