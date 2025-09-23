樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
徐若瑄Billboard TAIPEI開唱！搶票資訊一覽
[NOWnews今日新聞] 台北樂迷熱切期盼的場館Billboard Live TAIPEI，即將於今年11月中開幕，首位登場開唱的是日本天后中島美嘉，第二位會是國際天后徐若瑄接棒，成為首位站上 Billboard Live TAIPEI 舉辦專場的台灣歌手，開唱日期為11月23日，將於10月4日中午12點正式開賣。
徐若瑄曾與米希亞同台 為花蓮賑災共演
徐若瑄回憶自己第一次踏上Billboard Live舞台，是受日本歌后MISIA邀約前往東京參與花蓮賑災共演，「那是很棒的音響設備，聽眾們也可以用餐點飲料、是一個很享受的環境，我能近距離的看得很清楚台下的每一位，留下了很深刻的印象、很喜歡。」如今受邀成為 Billboard Live TAIPEI 首位本地演出歌手，徐若瑄也很開心，表示「非常期待」。
為了Billboard Live TAIPEI專場演出，她早在9月就開始準備歌單，「因應這樣的特別場地，也有別於平時的演出，有些歌重新編曲、也選了一些覺得大家會喜歡卻從來沒有演出的歌。」此外，她還特別準備了一份專屬「非賣品小禮物」，要送給每一位來到現場的觀眾，「希望和粉絲們一起留下第一次的回憶。」
拍片也練歌！徐若瑄雙頭忙錄
除了音樂工作，徐若瑄透露自己一如往常的忙碌，近期除了準備演唱會，同時籌備2部電影拍攝計畫，未來的音樂計畫也正在規劃中。她日前在味全龍《hololive night》主題日賽後驚喜現身，首度與啦啦隊女神李多慧見面、貼臉合照官宣合作新電影，據悉兩人將在片中飾演姐妹，讓粉絲直呼夢幻聯動，隨後也受邀前往日本關西萬博演出，特別以華語、日語交錯獻唱歐陽菲菲經典〈雨中徘徊〉向前輩致敬。
Billboard Live曾邀請的歌手包括Babyface、David Foster、Lauryn Hill、Vanessa Williams、Richard Carpenter等西洋歌手，還有玉置浩二、MISIA、井上陽水、河村隆一、Aimer等日本歌手，現台北店位於台北信義區 ATT 4 FUN 7樓，約300席專屬空間結合頂級音響與餐飲。
徐若瑄Billboard Live Taipei演出資訊
日期：2025/11/23(日)
場次：19:30 open / 20:30 start
地點：Billboard Live TAIPEI（台北市信義區松壽路12號 ATT 4 FUN 7F）
售票時間：2025/10/04 中午 12:00 正式開賣
購票平台：Billboard Live TAIPEI 官方網站
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金式森林｜莊子璇遭網民狠批演技 不解導演收貨原因：你係走戲定做戲？
莊子璇（Hilary）2023年以大熱姿態摘下香港小姐冠軍，曾被安排擔任台慶及港姐決賽司儀、J Music主持，拍住陸浩明和師姐馮盈盈、宋宛穎主持資訊飲食節目《食好D》，備受TVB力捧，莊子璇亦有份出演劇集《金式森林》，與郭晉安飾演父女，郭晉安更大讚莊子璇，認為佢無讀過訓練班，但竟然識好多技巧，覺得佢好有慧根並希望莊子璇會攞到新人獎。不過，《金式森林》近日率先於內地平台播出，一班網民對莊子璇嘅演技又唔係咁嘅睇法，批評佢演技極生硬。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
林峯為張馨月開派對慶祝35歲生日 送逾百萬翡翠手錶證名副其實「愛妻號」
45歲林峯與細10年內地模特兒張馨月育有女兒「格格」Luna，一家三口幸福滿滿；出名愛妻及愛囡嘅林峯不時帶同太太和女兒到唔同地方旅行，盡量抽時間陪家人。日前，林峯為張馨月舉行生日派對慶祝35歲生日，仲準備咗逾百萬嘅翡翠手錶畀太太做生日禮物，錫老婆錫到濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
鄭希怡Yumiko驚見深邃法令紋？網民驚訝撞樣伍詠薇
Yumiko鄭希怡近年主要喺內地發展，更於疫情期間同老公梁學儲及囡囡梁浸浸（梁子柔）舉家移居上海。早前Yumiko度過44歲生日Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「愛妻號」郭富城為照顧待產老婆方媛將停工1個月：做個好老公、好爸爸呀！
59歲天王郭富城（Aaron）與細22年方媛（Moka）於2017年結婚，育有2個女兒郭詠希（Chantelle）和郭詠萱（Charlotte）。今年郭富城更趁住父親節公布太太方媛懷上第三胎，預產期係10月。最近郭富城前往馬來西亞為主演新戲《無名指》活動，受訪期間表示喺完成世界巡演「ICONIC」成都站後，全面暫停工作一個月，全心全意陪伴家人，並話：「要回歸家庭，做個好老公、好爸爸呀！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
31歲Justin Bieber「暖爸」模式全開！父愛爆登日常，也許寶貝兒子是他的甜蜜與責任的轉捩點
當大家還在聽《Baby》的時候，那時的Justin Bieber到時現在都變成了爸爸了！Justin Bieber不時上載與兒子Jack Blues的溫馨片段，從小腳板照到懷抱入睡的定格，畫面洋溢滿滿「初為人父」的柔軟與守護感，留言區清一色大讚「父愛爆燈」、「天王也有最溫柔的一面」。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李漫芬7歲女兒遺傳爸爸運動細胞游泳比賽奪3獎牌 被選為名校班長兼社長乖巧獨立
前TVB藝人李漫芬（Fanny）去年10月宣布與TVB結束18年賓主關係，表示自己於10年前已開咗一間個人公關公司接洽司儀工作，亦開始做帶貨直播。由於TVB近年多喺內地開劇，怕兼顧唔到家庭而決定出外闖。李漫芬與游水教練老公Alvin於2015年認識，拍拖兩年後結婚，育有7歲女兒談在心（Alfa），兩公婆堅持唔請工人姐姐，親力親為照顧囡囡。近日，李漫芬於社交平台分享女兒參加游泳賽事勇奪三面獎牌嘅照片，果然遺傳咗爸爸嘅運動細胞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜《鱷魚之吻》專訪 談善言首演舞台劇做新「阿寶」葉念琛不在乎haters多：其實好多人比我更介意
葉念琛，暗黑愛情題材代表，有人會形容他的作品「MK」，但不得不承認，它們確是千禧年代經典。最近他有新嘗試，首度參與舞台劇，一手籌備、編劇兼投資Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
TMA頒獎禮｜Stray Kids奪4獎成大贏家 IVE及NMIXX忙內首度同台甜美合唱
韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》於前日假澳門最大面積戶外大型演出場地澳門戶外表演區舉行，同日於頒獎禮前舉行《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》。全晚大會合共頒發33個獎項，熱爆全球的人氣組合Stray Kids昨晚勇奪4獎成為大贏家，而asepa及ENHYPEN跟隨其後各奪3獎平分秋色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 12 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 2 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前