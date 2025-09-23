徐若瑄Billboard TAIPEI開唱！搶票資訊一覽

▲歌手徐若瑄（如圖）將於11月23日在全新場館Billboard Live TAIPEI開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

[NOWnews今日新聞] 台北樂迷熱切期盼的場館Billboard Live TAIPEI，即將於今年11月中開幕，首位登場開唱的是日本天后中島美嘉，第二位會是國際天后徐若瑄接棒，成為首位站上 Billboard Live TAIPEI 舉辦專場的台灣歌手，開唱日期為11月23日，將於10月4日中午12點正式開賣。

▲徐若瑄（如圖）近期除了準備演唱會，也將和李多慧合拍電影。（圖／記者張一笙攝）

徐若瑄曾與米希亞同台 為花蓮賑災共演

徐若瑄回憶自己第一次踏上Billboard Live舞台，是受日本歌后MISIA邀約前往東京參與花蓮賑災共演，「那是很棒的音響設備，聽眾們也可以用餐點飲料、是一個很享受的環境，我能近距離的看得很清楚台下的每一位，留下了很深刻的印象、很喜歡。」如今受邀成為 Billboard Live TAIPEI 首位本地演出歌手，徐若瑄也很開心，表示「非常期待」。

廣告 廣告

為了Billboard Live TAIPEI專場演出，她早在9月就開始準備歌單，「因應這樣的特別場地，也有別於平時的演出，有些歌重新編曲、也選了一些覺得大家會喜歡卻從來沒有演出的歌。」此外，她還特別準備了一份專屬「非賣品小禮物」，要送給每一位來到現場的觀眾，「希望和粉絲們一起留下第一次的回憶。」

拍片也練歌！徐若瑄雙頭忙錄

除了音樂工作，徐若瑄透露自己一如往常的忙碌，近期除了準備演唱會，同時籌備2部電影拍攝計畫，未來的音樂計畫也正在規劃中。她日前在味全龍《hololive night》主題日賽後驚喜現身，首度與啦啦隊女神李多慧見面、貼臉合照官宣合作新電影，據悉兩人將在片中飾演姐妹，讓粉絲直呼夢幻聯動，隨後也受邀前往日本關西萬博演出，特別以華語、日語交錯獻唱歐陽菲菲經典〈雨中徘徊〉向前輩致敬。

Billboard Live曾邀請的歌手包括Babyface、David Foster、Lauryn Hill、Vanessa Williams、Richard Carpenter等西洋歌手，還有玉置浩二、MISIA、井上陽水、河村隆一、Aimer等日本歌手，現台北店位於台北信義區 ATT 4 FUN 7樓，約300席專屬空間結合頂級音響與餐飲。

▲徐若瑄（如圖）日前現身開唱，展現驚人唱功跟川字肌，讓現場不少粉絲驚呼。（圖／記者張一笙攝）

徐若瑄Billboard Live Taipei演出資訊

日期：2025/11/23(日)

場次：19:30 open / 20:30 start

地點：Billboard Live TAIPEI（台北市信義區松壽路12號 ATT 4 FUN 7F）

售票時間：2025/10/04 中午 12:00 正式開賣

購票平台：Billboard Live TAIPEI 官方網站



更多 NOWnews 今日新聞 報導

徐若瑄飛大阪萬博開唱！致敬前輩歐陽菲菲成名神曲 狂吸萬人朝聖

徐若瑄證實與李多慧拍電影！夢幻組合不是演母女 她親吐角色關係

50歲徐若瑄狀態超驚人！飆高音還有川字肌 「女兒」蹲場邊追星