徐英偉：青年宿舍再次轉為酒店用途有難度(車軒珩報道)

【Now新聞台】青聯青年宿舍不獲業主續租，有酒店業指部分酒店業主會因應成本及投資回報改變大廈的用途，不過要再次轉型為酒店有一定難度。

為回應青年對擁有自住空間的期望，政府2022年施政報告提出將酒店及旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃，目標5年內提供3千個宿位，包括即將停運青聯位於銅鑼灣的青年宿舍，現時有6個資助項目投入運作，提供約2千個宿位，入住率平均約八成半。

對於有業主不再續租作青年宿舍，有酒店業人士指，部分酒店業主會因應到市場變化、成本及投資回報率，考慮改變大廈的用途，不過要再次轉型為酒店就有一定難度。

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉：「一些酒店轉為學生宿舍或其他服務，要再轉回做酒店難度都很高，因為防火及設計方面要求的規格較為高，如果轉換了是一種投資，轉回來是另一種投資；另外取回(酒店)牌照亦需時，所以大部分可能投資者及業主未必想經常轉來轉去。今年初旅客數字有上升，可能作為旅客(酒店)用途好些，但都要看長遠營運成本及人手情況。」

青聯的銅鑼灣青年宿舍業主紀惠集團則指，已委託測量師行評估市場意向，有不少酒店、共享空間辦公室或學生宿舍營運者向他們查詢，就物業用途會積極考慮不同方案。

而民青局稱該青年宿舍是青年宿舍計劃首個獲批項目，為期三年，知悉營運者去年向業主探討續租的可能性，但業主最近通知不再延長租約，營運者會全力協助青年申請其他青年宿舍，盡力確保他們可無縫入住。

