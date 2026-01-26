錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
徒手攀登台北101創歷史｜Alex Honnold攀岩旅程始於父親離世 妻子無條件信任與陪伴成堅強後盾｜影評
撰文：艾菲 Ivy
Alex Honnold的極限之旅 攀爬史上的全新高度
2026年1月25日，美國極限攀岩專家Alex Honnold再次讓世界屏息，以91分鐘成功徒手攀上台北101大樓，完成壯舉。這位世界攀岩界的傳奇人物，因成為唯一成功挑戰徒手攀登優勝美地國家公園酋長岩的人而聲名大噪。這段壯舉被拍成的紀錄片《赤手登峰》(Free Solo)，更在第91屆奧斯卡榮獲「最佳紀錄片」殊榮。
多圖｜Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全程直擊
Alex Honnold的攀岩旅程始於19歲，那一年父親突然離世，讓他意識到生命的短暫，決定不再浪費人生，專注於他最熱愛的攀岩運動。這次的台北101挑戰不只是他個人的又一次突破，也是人類攀爬歷史上的一大里程碑。
今次的挑戰，是Alex Honnold首次成功挑戰攀爬摩天大廈，突破了以往只專注於自然岩石攀登的界限，同時，他成為了第一個沒有任何安全裝備徒手攀爬台北101的人，當然更重要的是，他創下了人類史上首次徒手攀爬超過508米、無任何安全裝備高樓建築的壯舉。這些紀錄不但代表了Alex Honnold的技術與勇氣，也再一次印證了他對極限運動的熱愛與堅持。
天氣、結構與極限拍攝的多重考驗
這次挑戰的難度可以說是前所未有，無論是對Alex Honnold個人，還是對整個拍攝團隊，都是一次巨大的考驗。台北101所在的台北市經常面臨潮濕多雨的天氣環境。超過508米的高度，些微的水氣都可能對攀爬安全造成威脅。更何況，近月台灣地震頻繁，讓徒手攀爬這種「All or Nothing」的極限運動充滿不確定性。原定於1月24日早上進行的攀爬直播，因為天雨而被迫延後一天，可見天氣對於這次挑戰的影響有多大。
是次挑戰不只是Alex Honnold的Free Solo挑戰，對於整個拍攝團隊都是一大考驗。直播過程中，除了出動航拍機外，還有真人攝影師全程貼身跟拍，攝影師除了需要專業的攀爬能力，更要在高空中穩定完成拍攝。多次直播畫面中，攝影師被懸吊在半空中進行拍攝，即使有安全繩支持，卻完全沒有施力點，工作難度極高。
台北101的竹節結構設計，每隔8層會有一個小平台，讓Alex Honnold得以短暫休息並穩住身體，也讓台北101具備可以攀爬的條件。然而，其斜度、花形裝飾以及不斷重複的攀爬動作，對於體力消耗極大，容易造成肌肉疲勞。徒手攀爬本身不容許任何失誤，這樣的結構設計讓挑戰更加艱難。
多圖｜Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全程直擊
Alex Honnold妻子的絕對信任與陪伴
極限挑戰背後，Alex Honnold妻子Sanni的陪伴成為最動人的一幕。Sanni全程在現場觀看丈夫攀爬，從起步前與Alex的聊天，到攀爬過程中在樓層中間為他加油，再到最後親自登上101層樓頂見證這一創舉，Sanni的支持無疑是Alex Honnold的堅強後盾。
從Sanni望向丈夫的眼神與笑容中，可以看出她的緊張與擔憂，但更多的是無條件的信任與驕傲。這種支持並非一朝一夕，而是多年來對Alex Honnold每一次挑戰的理解與陪伴。除了Alex Honnold個人的努力，Sanni的信任與支持，也許正是他能夠不斷突破自我的關鍵所在。
來自台北101大樓的支持
台北101作為這次挑戰的地標，同樣展現了對Alex Honnold的支持。在直播前的晚上，特別準備了「GO ALEX！」的亮燈儀式，而直播期間，很多觀眾特地透過玻璃幕牆為Alex Honnold加油打氣。
台北101董事長賈永婕在接受訪問時提到，決定批准Alex Honnold的挑戰，並非因為這是一場玩命的秀，而是被Alex Honnold申請信中的熱情所打動。他提到，作為一名父親的Alex Honnold，並不是為嘩眾取寵，而是以嚴謹的紀律與準備來完成這次挑戰。Alex Honnold曾在13年前便萌生挑戰台北101的念頭，13年後，他依然不曾放棄這個夢想。這份堅持與決心，讓人不禁對他的毅力與熱愛心生敬意。
多圖｜Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全程直擊
電影詳情
《赤手獨攀台北101:直播》(Skyscraper Live)
評分：8.5/10分
片長： 115分鐘
上映平台：NETFLIX
