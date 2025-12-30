一徘徊垃圾站一躲車底抖震 平安夜兩疑被遺棄幼犬獲救起

【動物專訊】平安夜寒冷的日子，兩隻只有兩個月大的狗BB，因為熱心市民和「浪浪之家」的救助，終於感受到溫暖。獲救之前，哥哥徘徊垃圾站附近，而弟弟則是躲在車底下全身抖震，還有一隻黑色狗BB同伴，其後卻跑走失去蹤影。浪浪之家April表示，獲救起的兩隻狗BB體格健壯，尚算乾淨，因此估計是被人遺棄，坦言在普天同慶的日子遺棄幼犬，令人感到憤怒和心碎。

狗BB哥哥是在平安夜早上被熱心市民在垃圾站發現，當時還有一隻黑色的狗BB同伴，但該黑色狗BB很快跑走無蹤，因此只得哥哥獲救。到中午，另一隻狗BB被發現躲在車底，全身抖震和十分驚恐，懷疑曾經被人打過。

兩隻獲救狗狗最終由浪浪之家接手照顧，April表示兩狗狗身上有少許蝨，但尚算乾淨，身型體格健壯，相信不是流浪狗，估計是被人遺棄。

最先獲救的哥哥比較大膽和對人親近，至今在車底獲救的細佬，則顯得十分分細膽，懷疑曾經被村民驅趕，因此總是躲起來，不太正面望人。

April指在平安夜普天同慶的日子，將生命當成垃圾般隨意丟棄，令人很憤怒和心碎。兩狗完成隔離後會開放領養，希望他們都能獲得家庭。

狗B平安夜當天徘徊垃圾站獲救起。

另一狗B躲在車底抖震。

大膽親人的哥哥。

膽小內向的細佬。

