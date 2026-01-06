從《潛龍諜影》到《死亡擱淺》，ASUS ROG Flow Z13-KJP 聯乘版本盡顯小島秀夫美學｜CES 2026

從《潛龍諜影》到《死亡擱淺》，ASUS ROG Flow Z13-KJP 聯乘版本盡顯小島秀夫美學

ASUS 最新宣佈與日本遊戲名導小島秀夫的遊戲工作室 Kojima Productions 合作，推出特別版 ROG Flow Z13-KJP。這款「遊戲平板」機身上充滿《死亡擱淺》風格，絕對是遊戲迷與設計控都會心動的限定神物。

「為敢於挑戰的 Ludens 而設」，設計融入《死亡擱淺》與《潛龍諜影》元素

雖然 ROG Flow Z13-KJP 內部規格與去年 5 月推出的標準版一致，但外觀差異十分明顯。ASUS 形容這部特別版是「為敢於挑戰的 Ludens 而設」，意指靈感來自 Kojima Productions 的吉祥物 Ludens。機身採用低調奢華的金色主調，搭配細緻的碳纖維紋理與神秘符號，氣場十足。而可拆式鍵盤則比標準版略大，更方便輸入與遊戲操作。

廣告 廣告

除主機外，ASUS 亦將推出多款同主題周邊，包括滑鼠、保護套、耳機及桌墊，不過具體是否隨機附送則視乎地區而定。

搭載 AMD Ryzen AI Max+ 晶片，效能與便攜兼備

外觀吸睛之外，裝置的性能亦不容忽視。ROG Flow Z13-KJP 屬於 Copilot PC 系列，配備 13.4 吋 IPS 觸控螢幕，支援 180Hz 更新率及最高 500 nit 亮度。其輸出端口齊全，包括 2 個 USB-C 4、1 個 USB-A、1 個 HDMI 2.1、3.5mm 音訊孔與 microSD 卡插槽。機內搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 處理器，可支援高達 128GB LPDDR5X 8000 記憶體。

對於經常外出或需要兼顧娛樂與工作嘅玩家嚟講，這款平板電腦可以話集性能與便攜於一身。

ASUS ROG Flow Z13-KJP

售價與上市日期有待公布

目前 ASUS 尚未公佈 ROG Flow Z13-KJP 的發售日期及定價。不過，考慮到這次是與 Kojima Productions 聯名，售價預料不會便宜，但相信粉絲仍會願意為這份「小島式美學」埋單。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk