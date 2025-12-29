從一杯咖啡渣開始：把可持續的日常，融入孩子的生活

環保，其實很多時候都是從生活裡的小事開始。對孩子而言，比起解釋什麼是ESG、什麼是減碳，日常生活中那些看得見、摸得到的小事情，往往更容易留下印象，像是早餐後的一堆咖啡渣、商場裡的一本漂書，或是一次親手把種子埋進泥土裡的經驗。

當都市農莊、綠色空間、回收設施，以及不同形式的綠色環保配套，默默成為社區與家庭日常的一部分，於生活中觸手可及，家長和孩子就可以在不知不覺中，輕易實踐可持續的綠色生活。

咖啡渣從餐桌到農莊的旅程：把親近大自然帶進日常

透過「一喜種田」綜合綠色社區項目，都市農莊成為連結城市日常與自然的生活空間。

看似微不足道的日常，其實可以串連成一趟完整的綠色旅程。簡單如一頓早餐，爸爸媽媽喝過的那杯咖啡，剩下原本會被丟棄的咖啡渣，經過回收後，變成都市農莊的堆肥，滋養一株株蔬菜與植物成長。孩子在這個過程中，看見本為廢物的殘渣如何再次發揮價值，就更容易理解環保的概念。

Café Heato每日產生的咖啡渣，會由物業管理團隊回收，轉化成農莊裡的堆肥。

由信和集團推動的「一喜種田」綜合綠色社區項目，把農耕體驗帶進港九新界多個社區，其中如香港黃金海岸就有八個農圃，成為貼近市民日常的綠色生活空間。位於黃金海岸的咖啡店海圖（Café Heato）每日所產生的咖啡渣，會由黃金海岸的物業管理團隊回收並集中處理，轉化成農莊裡的堆肥。

透過「一喜種田」舉辦 的導賞和工作坊，孩子有機會走進這些農莊，近距離認識各種蔬菜與香草，如木瓜、芋頭、香茅、薄荷等，也能欣賞像鹿角蕨這類熱帶觀賞植物，還能親手 活用農莊裡的植物製作生活小物，從天然紮染、香草手工皂，到新鮮羅勒青醬等，讓環保在一次次動手嘗試中，自然地融入生活 樂趣。

一本漂書，一次回收，日常裡的小改變

奧海城的OC Panda Green Hub，以漂書為主題，成為孩子日常閱讀與分享的空間。

除了農莊，循環減廢的概念亦自然延伸到日常生活的其他空間。位於奧海城的OC Panda Green Hub，是一個以漂書為主題的共享閱讀空間。孩子可以在藏書超過1,800本的漂書櫃挑選喜愛的讀物，成為二手書的主人，學會分享知識和珍惜，同時延續書本的價值，以環保的方式培養閱讀習慣。

奧海城亦設有舊衣物、金屬、膠樽等回收設施，家長帶子女逛商場時，可透過這些設施 薰陶孩子認識垃圾分類回收，讓資源回收利用變成舉手之勞的生活習慣。

惜食不只在餐桌上，也來自日常選擇

經妥善分類與整理，仍然安全可食用的食物得以被回收，減少不必要的浪費。

循環減廢不僅限於物品共享，更延伸到如何處理過剩食物。透過奧海城與「惜食堂」合作設置的智能食物捐贈機，家長可陪同孩子捐贈安全可食用的食物，讓孩子親身體會「不浪費」的意義，並將這份體驗轉化為對社區的關愛。

奧海城與「惜食堂」合作設置智能食物捐贈機，讓惜食成為日常可實踐的行動。

除了食物捐贈，奧海城的物業管理團隊亦透過完善的廚餘回收系統，將餐廳日常產生的廚餘轉化為堆肥或能源。當孩子了解食物捐贈與廚餘回收等背後的運作，就能體會食物得來不易，從而更容易養成惜食的好習慣。

從日常點滴開始，讓環保自然成為生活的一部分

從今天開始，陪著孩子把可持續發展的習慣融入日常，讓這些選擇成為生活中的一部分。

