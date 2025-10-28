葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
從世界精神衞生日談起：壓力與心靈的自我照顧
作者: 香港心理衞生會教育及預防小組委員會委員 李家耀先生(精神科註冊護士)
每年10月10日為「世界精神衞生日」，由世界心理健康聯合會及世界衞生組織早於1992年共同倡議，旨在提高全球對精神健康議題的關注，並動員社會各界支持受精神健康問題影響的人士。今年的主題為「災難與緊急情況下獲取精神健康服務」（Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies）。筆者響應是次主題，特此關注市民在生活壓力與突發事件下的心理健康。
香港是一個人口密度及生活指數均高居全球的城市，市民因此面對着各種生活壓力。幸運的是，香港鮮有遭受大型天然災害，如地震或戰爭。即使偶爾出現百年一遇的超級暴雨或強颱風，政府亦能及時發出預警，讓市民做好防備。
然而，在資訊高度發達的時代，震撼的事件往往會在社會上迅速傳播，對公眾的身心造成衝擊。例如數年前某樂隊舞蹈員的舞台意外及鑽石山事件，真實影像在社交媒體迅速流傳，不少人觀看後感到心理創傷，甚至出現焦慮或驚恐的徵狀。
一般情況下，面對壓力和衝擊時，出現緊張、擔憂或焦慮是正常的生理反應。常見的焦慮徵狀包括心跳加速、胸口繃緊、呼吸急促或不暢、口乾、肚瀉或頻尿；亦可能感到坐立不安、容易疲倦、難以集中精神、情緒低落及容易暴躁、肌肉緊張或睡眠困難。這些通常是短暫而正常的反應。
但若長期對生活中的問題過度擔心、終日憂心忡忡、心煩意亂、坐臥不寧、難以集中注意力，甚至影響學習、工作或日常生活，便可能是焦慮症。有些人更會出現驚恐發作，在日常活動中突然出現強烈恐懼，覺得自己將要死去或失去理智，並伴隨過度換氣。驚恐發作一般持續約五至二十分鐘，之後會自行緩解，發作之後，患者自覺一切如常，但不久又可能突然復發。
正如前文所述，當我們持續接收負面訊息時，出現暫時壓力反應屬正常現象。為減輕情緒負擔，我們可暫時遠離或停止接收相關訊息。隨着時間過去，事件報導減少，與朋友傾訴心情，情緒通常能逐漸平復。若情緒困擾持續，或出現焦慮及驚恐的徵狀、失眠、食慾不振等問題，影響日常生活，應及早尋求專業人士如醫生的協助。
此外，醫院管理局設有二十四小時精神健康支援熱線 2466 7350，為有需要的市民提供即時及適切的心理支援服務。
其他人也在看
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！Yahoo Style HK ・ 1 天前
漸凍人症︱醫社協作助病人外出旅遊、出席宴會 改變患者心態重拾生活動力︱Yahoo
【Yahoo健康】「漸凍人症」至今仍是不治之症，大部分患者發病後，身體機能會急劇退化，並在一至三年間死亡，但亦有少數個案能存活 10 年以上。屯門醫院團隊發現，不少病人心態悲觀，心思只放在如何「走得舒服」，今年初起與復康會合作提供照護，讓病人的「心理、社會、靈性」層面同樣得到支援，例如可以出席親友的婚宴、嬰兒百日宴，甚至參加短線旅遊，「（病人）而家諗點樣活得精彩。」Yahoo 健康 ・ 1 天前
新西蘭 13 歲男童誤吞百粒磁石 腸道被磁力黏合壞死 需切除部分腸道保命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新西蘭一名 13 歲男童因誤吞數十粒高磁力磁石而入院，最終需要切除部分腸道。事件已刊登於《新西蘭醫學期刊》（New Zealand Medical Journal）的最新個案報告中。Yahoo 健康 ・ 10 小時前
基孔肯雅熱｜首宗本地個案82歲婆婆居鑽石山鳳德邨 將重點追查一帶過萬居民(附20座大廈名單)
本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。衞生防護中心表示，患者是居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓的82歲婆婆，她本月18日開始腳踭關節腫痛，4日後蔓延至手和其他腳關節。婆婆向私家醫生求診後關節痛持續，隨後經廣華醫院急症室入院治療，目前在該院留醫情況穩定。衞生防護中心呼籲，在患者居住樓宇半徑200米範圍內的約1萬名居民，如在10月1日後出am730 ・ 1 天前
基孔肯雅熱︱本港再增 3 宗個案 包括一名鳳德邨學校員工 曾到訪深圳及鳳德邨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（27 日）公布，本港新增三宗感染基孔肯雅熱個案，當中包括一宗本地感染及兩宗輸入個案。三名患者分別居於黃大仙、東涌及將軍澳，其中兩人於潛伏期內曾到訪廣東省多個城市，包括佛山、廣州、惠州及汕尾，另一人是鳳德邨學校員工，曾到訪深圳及鳳德邨中心。中心表示，所有患者現時情況穩定，並已在無蚊環境接受治療，相關流行病學調查仍在進行中。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
不用雷射 70歲失明嬤植晶片重見光明 搭配特製眼鏡 八成受試者恢復部分視力
老年性黃斑部病變（Age-related macular degeneration，簡稱AMD），是老年人失明的主因，目前無法治癒。而英國一項最新研究，將微型晶片植入患者眼睛視網膜正下方，之後戴上內建攝影機、擴增實境功能的眼鏡，觀看文字、事物時，影像透過晶片與AI電腦，會轉換成訊號傳達到視神經，再被解讀為影像，一切皆是即時發生，被稱為PRIMA裝置。 70歲的歐文（Sheila Irvine），患有晚期乾性黃斑部病變，是來自五個國家、共38名參與者之一，原本中心視力完全喪失，現在卻能再次辨識字母、數字與單詞。這次結果顯示超過八成的受試者，都恢復了某種形式的視覺，平均來說，他們可以閱讀視力檢查表上的五行字，在手術前甚至都看不見這張表。 過往也有其他視覺假體被研發出來，但還沒有一款能夠達到這次實驗的效果。晶片僅2毫米乘以2毫米大，看起來就像手機SIM卡，在植入手術後一個月啟動，接著患者需要慢慢訓練，才能開始辨識字母、甚至讀出文字，研究成果刊登在《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）。據衛福部資料，台灣每10個65歲以上老人，就有1個人罹患，約有24萬人。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
港大AI模型預測心腦血管疾病風險 助制定精準個人化治療方案
【on.cc東網專訊】港人患「三高」情況十分普遍，即高血糖、高血壓及高血脂。根據香港大學李嘉誠醫學院護理學院今日(26日)公布一項以人工智能(AI)驅動風險評估模型「P-CARDIAC」進行的大型研究中期報告，發現在逾千名本地心腦血管疾病患者的病歷進行分析後發現on.cc 東網 ・ 1 天前
本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案 八旬婦中招近期無外遊史
【on.cc東網專訊】本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，衞生防護中心今午(26日)公布個案詳情和政府的跟進工作。中心表示，受感染者為82歲女士 ，住所位於黃大仙鳳德邨。她於10月18日出現左腳腳踝腫痛，10月22日出現發燒及手腳關節疼痛，同日向私家醫生求診，翌日(on.cc 東網 ・ 1 天前
遠大醫藥(00512.HK)GPN00884滴眼液IIa期臨床研究完成首例患者入組
遠大醫藥(00512.HK)公布，集團用於延緩兒童近視進展的全球創新眼科藥物GPN00884在中國開展的IIa期臨床研究，近日完成首例患者入組。該研究旨在初步評價GPN00884滴眼液延緩兒童近視進展的有效性及在兒童近視患者中的安全性。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
市面商戶聲稱可透過經血檢測HPV 衞生署：未有充分科學證據
【on.cc東網專訊】因應市面上有商戶聲稱可透過衞生巾收集經血，然後由用家自行採樣並以郵寄方式遞交樣本至化驗所，以檢測人類乳頭瘤病毒(HPV)，衞生署今日(26日)提醒市民，本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據證明使用經血篩查子宮頸是可靠的。on.cc 東網 ・ 1 天前
遠大醫藥(00512)延緩兒童近視眼科藥物內地IIa期臨床研究完成首例患者入組
遠大醫藥(00512.HK)宣布，集團用於延緩兒童近視進展的全球創新眼科藥物 GPN00884 在中國開展的 IIa 期臨床研究，近日完成了首例患者入組。該研究是一項隨機、雙盲、安慰劑平行對照的 IIa 期臨床試驗，擬入組 80 餘例 6~12 周歲近視受試者，旨在初步評價GPN00884 滴眼液延緩兒童近視進展的有效性及在兒童近視患者中的安全性。GPN00884 滴眼液有望為醫生和患者提供一種全新的延緩兒童近視進展的臨床治療方案。此前，GPN00884 滴眼液已於2024年4月在中國獲批開展 I 期臨床研究，並於同年8月完成全部受試者入組，於2025年3月完成了 I 期臨床研究，I 期臨床結果顯示GPN00884 在健康受試者中單次及多次給藥後的安全性、耐受性良好，呈線性藥代動力學特徵。此次，該產品 IIa 期臨床研究的首例患者入組，是集團在五官科板塊眼科方向的又一次重大里程碑進展。(ST)infocast ・ 1 天前
為何秋天總是餓？
有沒有人覺得，我們的身體內就像有一個感應器，每到春天便會特別容易煩躁，每到秋天會特別容易肚餓？所謂「食慾之秋」，其實是人的本能，當夏去秋來溫度驟降，身體便需要消耗更多能量來維持體溫，相對夏天炎熱裡食慾不振，秋天感覺一下子便變成食慾大增。 雖然食慾大增是本能，但也不要看見甚麼吃甚麼，選擇適當的食物才能讓自己吃更多的同時不會變更胖。感到餓又未到正餐的時候，可以選擇喝一碗熱湯，最好是以瘦肉和蔬菜為基底的湯水，搭配湯渣一起吃，便能飽肚又不會攝入過多熱量。喜愛吃濃味食物的人，可以選擇多加香辛料如薑蔥蒜入饌，取代高油高鹽，同時也能滿足食慾。如果你閒時有吃零食的習慣，不妨多選擇一些接近原型的食物，如枝豆、果仁和果乾，即使吃多了也不怕帶來負擔。 ...好集慣 BetterMe ・ 22 小時前
維立志博(09887.HK)LBL-024治療膽道癌II期臨床試驗首例患者用藥
維立志博－Ｂ(09887.HK)公布，評價奧帕替蘇米單抗(PD-L1/4-1BB雙特異性抗體LBL-024)用於一線治療膽道癌的II期臨床試驗首例患者已成功用藥，標誌該核心產品適應症拓展高效推進。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 4 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 18 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 22 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 16 小時前