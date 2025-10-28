從世界精神衞生日談起：壓力與心靈的自我照顧

作者: 香港心理衞生會教育及預防小組委員會委員 李家耀先生(精神科註冊護士)

每年10月10日為「世界精神衞生日」，由世界心理健康聯合會及世界衞生組織早於1992年共同倡議，旨在提高全球對精神健康議題的關注，並動員社會各界支持受精神健康問題影響的人士。今年的主題為「災難與緊急情況下獲取精神健康服務」（Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies）。筆者響應是次主題，特此關注市民在生活壓力與突發事件下的心理健康。

香港是一個人口密度及生活指數均高居全球的城市，市民因此面對着各種生活壓力。幸運的是，香港鮮有遭受大型天然災害，如地震或戰爭。即使偶爾出現百年一遇的超級暴雨或強颱風，政府亦能及時發出預警，讓市民做好防備。

然而，在資訊高度發達的時代，震撼的事件往往會在社會上迅速傳播，對公眾的身心造成衝擊。例如數年前某樂隊舞蹈員的舞台意外及鑽石山事件，真實影像在社交媒體迅速流傳，不少人觀看後感到心理創傷，甚至出現焦慮或驚恐的徵狀。

一般情況下，面對壓力和衝擊時，出現緊張、擔憂或焦慮是正常的生理反應。常見的焦慮徵狀包括心跳加速、胸口繃緊、呼吸急促或不暢、口乾、肚瀉或頻尿；亦可能感到坐立不安、容易疲倦、難以集中精神、情緒低落及容易暴躁、肌肉緊張或睡眠困難。這些通常是短暫而正常的反應。

但若長期對生活中的問題過度擔心、終日憂心忡忡、心煩意亂、坐臥不寧、難以集中注意力，甚至影響學習、工作或日常生活，便可能是焦慮症。有些人更會出現驚恐發作，在日常活動中突然出現強烈恐懼，覺得自己將要死去或失去理智，並伴隨過度換氣。驚恐發作一般持續約五至二十分鐘，之後會自行緩解，發作之後，患者自覺一切如常，但不久又可能突然復發。

正如前文所述，當我們持續接收負面訊息時，出現暫時壓力反應屬正常現象。為減輕情緒負擔，我們可暫時遠離或停止接收相關訊息。隨着時間過去，事件報導減少，與朋友傾訴心情，情緒通常能逐漸平復。若情緒困擾持續，或出現焦慮及驚恐的徵狀、失眠、食慾不振等問題，影響日常生活，應及早尋求專業人士如醫生的協助。

此外，醫院管理局設有二十四小時精神健康支援熱線 2466 7350，為有需要的市民提供即時及適切的心理支援服務。