從中醫角度認識小兒便秘

撰文：基督教聯合那打素社康服務 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心 (大埔區) 註冊中醫師凌雅萍

小兒便秘是家長普遍關注的健康問題，不僅會引發身體不適，更可能影響孩子的情緒和生活。中醫認為便秘的成因複雜，與飲食、水分攝取、脾胃功能、情緒狀態及生活習慣等多方面因素皆有關連。

在中醫學中，便秘又稱為「大便難」、「腸結」等，病機主要在於脾胃功能失調、津液不足與氣機不暢。小兒便秘通常指1歲以上至12歲以下的兒童，表現為持續性排便困難、次數減少或糞便乾硬等症狀。與成人相比，小兒具有「臟腑嬌嫩，形氣未充」的生理特點，意指其脾胃功能尚未健全，若加上飲食不節、情緒波動等影響，便更容易出現功能性的便秘問題。以下是一些小兒便秘的典型特性：

1. 排便頻率減少：每周排便少於3次，且持續一段時間。

2. 大便性狀異常：糞便乾硬如羊屎，排便費力，甚至因疼痛抗拒排便。

3. 腹部不適：腹脹、腹痛，嚴重時伴隨食欲不振、噁心。

4. 情緒與行為影響：長期便秘易導致煩躁易怒、注意力不集中，影響生活與社交。

家長對小兒便秘常有誤解。首先，有家長以爲便秘僅僅與飲食有關，其實情緒壓力（如學業、家庭環境）、作息不規律、運動不足及不良排便習慣亦是重要因素。其次，一些家長以爲孩子便秘會自行緩解，無需求醫。然而，若未及時處理，小兒便秘容易轉為慢性問題，可能形成「排便疼痛→忍便→便秘加重」的惡性循環，影響身心發展。筆者建議家長先觀察3至5天，若未改善或伴隨腹痛、食欲下降等症狀，便應立即就醫。長期便秘可能引發肛裂、痔瘡或腸道功能障礙，不容忽視。

在中醫治療上，一般以中藥湯劑、小兒推拿及針灸療法為主。尤其小兒推拿會較常操作，透過「摩腹」、「推大腸經」等手法刺激腸蠕動，在無痛無創下，小孩會容易接受。反之針灸療法，雖然有效刺激腸道，但因小兒多畏懼針刺，通常作為輔助治療。至於飲食方面，筆者建議多攝取纖維食物（如蔬菜、水果、全穀類）與充足水分，從源頭著手改善便秘。

數月前，一名5歲男童在家長的陪同下前來求醫。男童因每周僅排便1至2次，糞便乾硬如羊便，伴隨腹痛、食欲不振與情緒煩躁等情況。舌質淡紅，苔薄白，脈弦細，經四診診斷為脾虛肝鬱型便秘。

在臨床上，中醫師會以「一體觀」理論根據每個孩子的臨床狀況，通過辨證，從飲食、生活習慣、情志與體質調適來建議合適的治療方案。男童經過服用一週的中藥湯劑及小兒推拿治療後，家長表述男童排便時的疼痛感已有所減輕，情緒亦趨穩。治療兩周後，排便頻率更提升至每兩日一次，糞便變軟，腹痛與情緒問題明顯改善。為了更鞏固療效，家長亦特意學習小兒推拿手法，以便在家中為男童推拿，刺激腸道蠕動。同時配合處方中藥，多管齊下，大約一個月後男童的便秘情況大大改善。

在治療小兒便秘的道路上，家長多方的配合、細心觀察和耐心陪伴是必不可少，且不能操之過急。例如建立幼童定時排便的習慣，形成規律腸道反射；配合飲食與運動調整；應避免自行用藥，切勿隨意使用瀉藥或有助排便的藥物，應在專業醫護人員指導下使用處方藥物。更重要的是，家長要時刻關注幼童的情緒變化，讓其釋放壓力，保持心情舒暢，可有助改善便秘情況。筆者希望上述建議能幫助家長更好照顧孩子，共同守護孩子健康成長。

摩腹（順時針按摩腹部5分鐘）：以直接促進腸道蠕動。

清大腸經（從虎口推向指尖，300次）：用以清利腸腑，導滯通便。

補脾經（從拇指尖推向指根，300次）：以增強脾胃功能。

18區中醫診所暨教研中心（中醫診所）是由醫院管理局、非政府機構和本地設有中醫學位課程的大學以三方協作模式營運。基督教聯合那打素社康服務 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心 (大埔區) 設立於2003年，在區內為市民提供政府資助中醫門診服務（內科、針灸及骨傷推拿）和非政府資助中醫門診服務（天灸、普通門診及專家門診等），亦於指定公立醫院服務點提供中西醫協作服務。



