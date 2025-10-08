從傑出運動員到商界女強人！「屈臣氏集團」集團行政總裁倪文玲獲選為「亞洲十大最具影響力商界女性」！

《財富》雜誌公佈「2025年亞洲最具影響力女性名單」（Most Powerful Women Asia 2025），表揚100位在亞洲主要金融、消費和科技中心等領域中改變商業環境的傑出女性。「屈臣氏集團」的集團行政總裁兼2023年《旭茉JESSICA》「成功女性大獎」得獎者倪文玲（Malina）獲選為「亞洲十大最具影響力商界女性」，名列第6位。

Text: Monica Lau

《財富》雜誌公佈「2025年亞洲最具影響力女性名單」（Most Powerful Women Asia 2025），表揚100位在亞洲主要金融、消費和科技中心等領域中改變商業環境的傑出女性。「屈臣氏集團」的集團行政總裁兼2023年《旭茉JESSICA》「成功女性大獎」得獎者倪文玲（Malina）獲選為「亞洲十大最具影響力商界女性」，名列第6位。

廣告 廣告

曾為港隊運動員的Malina於1994年出戰日本廣島亞運，並在划艇項目奪得一面銅牌，她表示：「我的事業歸功於我的運動員背景，它幫助我取得今天的成就。」

曾為田徑、划艇運動員的Malina，退役後投身商界，憑藉運動員精神愈戰愈勇，在事業上屢創高峰。

第三屆《財富》雜誌亞洲最具影響力女性名單，包括來自14個市場的商業領袖：中國大陸（20人）、新加坡（15人）、香港特別行政區（13人）、印度（8人）、泰國（8人）、日本（7人）、澳洲（6人）、韓國（5人）、菲律賓（5人）、越南（4人）、馬來西亞（4人）、台灣 （2人）、印尼（2人）及澳門特別行政區（1人）。這些女性的創新策略和領導正在推動市場成長、擴展新平台，並塑造亞洲商業環境。

2025年亞洲十大最具影響力商界女性：



陳淑珊（星展集團行政總裁）

王來春（立訊精密聯合創辦人、董事長兼行政總裁）

孟晚舟（華為公司副董事長、輪值董事長兼財務總監）

陳翊庭（香港交易及結算所有限公司行政總裁）

楊秋瑾（鴻海精密工業股份有限公司（富士康）輪值行政總裁）

倪文玲（屈臣氏集團集團行政總裁）

Roshni Nadar Malhotra（HCLTech 主席）

崔秀妍（Naver 主席兼行政總裁）

小野真紀子（三得利株式會社董事兼行政總裁）

鳥取三津子（日本航空董事兼行政總裁）

延伸閱讀：

【《旭茉JESSICA》成功女性大獎2024】剛柔並濟的力量｜華人置業集團行政總裁 陳凱韻 Kimbee Chan

【《旭茉JESSICA》成功女性大獎2025】Legendary Award：生於慮，成於務，失於傲｜陳韻雲，SBS，BBS，JP

《財富》雜誌公佈「2025年亞洲最具影響力女性名單」（Most Powerful Women Asia 2025），表揚100位在亞洲主要金融、消費和科技中心等領域中改變商業環境的傑出女性。「屈臣氏集團」的集團行政總裁兼2023年《旭茉JESSICA》「成功女性大獎」得獎者倪文玲（Malina）獲選為「亞洲十大最具影響力商界女性」，名列第6位。

Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.

Want to read the complete article with all images and interactive content?

📖 Read Full Article on Jessica HK →

Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.