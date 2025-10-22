從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕

【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬歐元（約1,352萬港元），已被正式起訴並羈押。

法國檢察官辦公室消息指，該博物館一名清潔工上月16日早上發現礦物館有原生金標本失竊，犯案人相信是在上月15日晚至16日凌晨闖入作案。被盜的最大金塊之一來自澳洲，重達5公斤，價值約58.5萬歐元（約527萬港元）。閉路電視拍到，一名黑衣女子在閉館前潛入博物館，使用角磨機切割安全門再赴存放金塊的玻璃展櫃，並以高溫火燄切割工具融化玻璃，整個破壞過程不到10分鐘，未觸發任何警報。

官員透露，24歲涉案女子作案後當日乘列車從巴黎前往西班牙馬德里，再轉往巴塞隆拿，上月30日在巴塞隆拿機場接受安檢時被捕，同日移交給法國當局。官員稱，她當時準備登上飛往上海的航班，其手提行李中藏有約1公斤已熔化黃金，其餘金塊下落不明，部分恐已通過暗網出售。

