德國取消移民快證 廢除「三年入籍」
從澳門走向全球：2025澳門國際創作者大會 連結全球創作者生態圈
亞洲頂尖創作者盛會將於10月登陸澳門 開啟創作者經濟的無限商機
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 2025澳門國際創作者大會 是一場融合商業交流、粉絲互動、娛樂與品牌體驗的沉浸式創作者盛典，旨在慶祝全球創作者經濟的蓬勃發展。是次活動由屢獲殊榮的活動策劃公司 Branded以及澳門特別行政區政府旅遊局主辦，並獲協辦機構網絡超凡集團（澳門）有限公司支持。活動於2025年10月24日至28日首次登陸澳門，將成為通往大中華以至全球市場的重要橋樑。
2025澳門國際創作者大會將匯聚180多位國際創作者及超過40位業界領袖，提供深入大中華地區數字生態圈的獨家機會。參與者將有機會與中國領先媒體平台接軌，並與具影響力的華語創作者展開合作。活動當中的「創作者學院」將提供進軍中國市場的關鍵知識與策略，內容涵蓋本地化製作、文化差異及盈利模式等主題。
本次盛典將邀請一眾於全球擁有數以億計粉絲及過百億瀏覽量的創作者參與，包括 Stoke Twins、Alan Chikin Chow、Merrick Hanna、Sean Does Magic、Jordan Matter、Austin Sprinz、Berywam、Roce Ordoñez、Cam Casey、老王在中國、Ian Boggs、Charly Jordan、Michelle Kennelly、Oliver Cronin、Steven He，以及多位本地著名創作者。
此外，參加者也可獲創作者經濟領域的頂尖領袖分享真知灼見，深入探討數字媒體的發展、平台增長及內容創作的未來趨勢。演講嘉賓包括︰
Nader Filsoof – Underscore Talent 合夥人暨藝人經理人
Eyal Baumel – Flywheel 行政總裁
Bing Chen – Gold House 行政總裁暨共同創辦人
Ben Wong – Google 大中華區首席市場官
Drew Baldwin – Tubefilter 行政總裁
James Louderback – Inside the Creator LLC 編輯暨行政總裁
Benny Chu – Meta 大中華區產業總監
Kevin Huang – 南華早報首席運營官
Scarlett Li – Zebra Labs 創辦人暨行政總裁
Pete DiGiovanni – Knife Drop Studios 業務營運總監
Melissa Laurie – Oysterly Media@ 行政總裁
Jaeyoon Ko – Adoba 策略夥伴開發總監
Saket Jha Saurabh – Snap Inc. 內容創作及AR合作部門總監
Dylan Harari – FanFix 行政總裁｜SuperOrdinary 全球創作者總監
Diogo Martins – Mediacorp Bloomr.SG 主管
Luke Hale – Mark Rober 媒體總監
Fred Chong – WebTVAsia 創辦人兼行政總裁
更多嘉賓詳情將會陸續公佈
Branded 行政總裁兼聯合創辦人 Jasper Donat 表示：「澳門是舉辦 CreatorWeek 的理想地點。其獨特的文化氛圍、充滿活力的娛樂場景及地理優勢，使其成為通往亞太地區的重要門戶，觸及全球最具活力的市場。」
CreatorWeek很榮幸與澳門特別行政區政府旅遊局攜手合作，將2025澳門國際創作者大會帶到澳門，不僅向全球展示澳門的多元魅力與文化活力，更鞏固其特別行政區的獨特地位，成為國際創作者連結中國市場的重要樞紐。
為期五日的活動將由專為創作者、品牌及講者而設的開幕派對揭開序幕，營造深度交流的氛圍，為整週盛事奠定基調。
緊接著隨後登場的「CreatorWeek 現場表演」是為期2日的活力音樂嘉年華，將邀請20組國際藝人登台演出，並開放予公眾入場參與，誠邀大家一同感受澎湃的創意力量與全球音樂新聲。
CreatorWeek 粉絲見面會
部分創作者更將舉辦專屬粉絲見面會，為活動增添更多亮點，並讓粉絲有難得機會與心儀創作者一對一互動。這些真摯的交流互動，不但促進創作者與其社群之間的直接連結，也為粉絲帶來難忘且個人化的體驗。
CreatorWeek 健康工作坊
隨着全球健康意識持續提升，CreatorWeek特別策劃一系列由創作者主持的健康工作坊，內容涵蓋健身、正念練習及整體健康等主題，讓參加者掌握實用技巧並獲得深度見解。
活動免費入場，惟名額有限，建議粉絲盡早登記以確保參與資格。
商業論壇及創作者學院壓軸登場
本屆活動的壓軸環節「商業論壇」及「創作者學院」，專為業界人士而設，聚焦全球創作者經濟的核心議題。透過一系列精心安排的座談及交流環節，讓參加者深入了解平台創新、內容變現、品牌合作，以及創作者主導娛樂的未來發展趨勢。業界人士將獲邀參與而名額有限，確保為高質量知識和網絡交流提供獨特的場景。
網絡超凡集團（澳門）有限公司行政總裁 Karin Wan 表示：
「國際內容創作日趨多元，創作者積極探索西方與亞洲的數字生態圈。2025澳門國際創作者大會正是促進文化交流的平台，協助全球創作者深入了解多元媒體平台，同時為亞洲創作者開拓國際市場。」
2025澳門國際創作者大會獲6間澳門頂級酒店及度假村鼎力支持，包括美高梅、金沙中國有限公司、「澳門銀河™️」綜合度假城、澳門永利渡假村、澳娛綜合度假股份有限公司及新濠博亞娛樂，而首五間將成為活動場地。是次盛典延續 2024 年新加坡站的成功。該活動曾創下逾五億次 Instagram Reels 瀏覽量，並吸引超過一萬名參加者，成為全球創作者經濟的重要里程碑。
如欲獲取更多活動詳情，請瀏覽：www.creatorweek.live
Hashtag: #CREATORWEEK #CWMacao #CreatorWeekMacao2025
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 國際創作者大會（CreatorWeek）
首屆國際創作者大會於2022年在新加坡舉辦，是一個沉浸式的創作者盛典，旨在連結全球創作者、業界領袖與粉絲，促進商業機會並慶祝創作者經濟的蓬勃發展。2024新加坡國際創作者大會創下逾5億次 Instagram Reels 瀏覽量，吸引超過1萬名參與者。2025澳門國際創作者大會預計將邀請超過180位創作者與業界領袖，並迎接過千名粉絲，提供深入接觸亞太數字生態圈的絕佳機會。
更多資訊請參閱：
官方網站：
Instagram：
及
Facebook：
及
小紅書：
及
TikTok：
抖音：
微信官方帳號：澳門特區旅遊局
關於 Branded
Branded 為一家總部設於新加坡的獲獎內容、活動及知識產權創作公司，曾製作及開發多個亞洲具代表性的文化及商業平台，包括 All That Matters、Music Matters Live、CreatorWeek、It's A Girl Thing、SuperGamerFest 及 YouTube FanFest 。現為 Nodwin Gaming 集團成員之一，Branded 持續引領娛樂、科技與媒體的交匯點，致力打造集連結、啟發、教育與娛樂於一身的創新平台。
關於 澳門特別行政區政府旅遊局
澳門是一座充滿活力的城市，擁有豐富的文化遺產、世界級的娛樂設施及多元的美食體驗。作為首屈一指的旅遊目的地，澳門融合東西文化，讓傳統文化與現代魅力交織共存。無論是探索歷史古蹟、享受熱鬧夜生活，或品嚐環球佳餚，澳門都能為每位旅客帶來難忘的體驗。
關於 網絡超凡集團（澳門）有限公司
網絡超凡集團（澳門）有限公司為數字營銷領域的先驅企業及上市公司，致力透過消費者洞察、創意及創新，提升品牌於數字世界的影響力。集結逾百位策略專家、資深實踐者及數字原生人才，集團已成為引領潮流的創意智庫，持續推動品牌價值及市場突破。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 5 小時前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴
前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 4 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 6 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 10 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 1 天前
滙控艾橋智：私有化恒生展示對香港前景信心
滙控(0005.HK)提出私有化恒生(0011.HK)，滙控行政總裁艾橋智接受《彭博社》訪問指，有關舉措純粹是基於戰略考慮而作出的商業決定，私有化展示該行對香港前景的信心，是一項促進增長的投資，與壞帳情况無關。他又提到，30%溢價是非常可觀、很有吸引力的報價。AASTOCKS ・ 8 小時前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%
滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。AASTOCKS ・ 9 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前啟德機場酒店｜九龍城富豪東方酒店全幢放售 494房涉價15億 每間房值303萬
近期酒店成為投資焦點，不少業主趁機放售資產。消息稱，九龍城沙浦道的富豪東方酒店全幢放售，涉494間房，市場估值約15億元，並具改裝成學生宿舍的潛力。28Hse.com ・ 1 天前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 1 天前
華爾街老手：英偉達下個顛覆將更勝AI
未來十年，英偉達（NVDA）或將迫使律師以至投資者重新思考所有問題。華爾街老手兼暢銷書作者Jim Cramer在Yahoo財經訪問時表示：「英偉達將創建一個晶片推理平台。下一步就是『讓我告訴你我的看法』，而且它或許會比你的思考更優勝。這是重大突破⋯⋯是推理的突破。」Yahoo財經 ・ 1 天前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前