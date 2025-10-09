從澳門走向全球：2025澳門國際創作者大會 連結全球創作者生態圈

亞洲頂尖創作者盛會將於10月登陸澳門 開啟創作者經濟的無限商機

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 2025澳門國際創作者大會 是一場融合商業交流、粉絲互動、娛樂與品牌體驗的沉浸式創作者盛典，旨在慶祝全球創作者經濟的蓬勃發展。是次活動由屢獲殊榮的活動策劃公司 Branded以及澳門特別行政區政府旅遊局主辦，並獲協辦機構網絡超凡集團（澳門）有限公司支持。活動於2025年10月24日至28日首次登陸澳門，將成為通往大中華以至全球市場的重要橋樑。





廣告 廣告

CREATORWEEK MACAO 2025



2025澳門國際創作者大會將匯聚180多位國際創作者及超過40位業界領袖，提供深入大中華地區數字生態圈的獨家機會。參與者將有機會與中國領先媒體平台接軌，並與具影響力的華語創作者展開合作。活動當中的「創作者學院」將提供進軍中國市場的關鍵知識與策略，內容涵蓋本地化製作、文化差異及盈利模式等主題。



本次盛典將邀請一眾於全球擁有數以億計粉絲及過百億瀏覽量的創作者參與，包括 Stoke Twins、Alan Chikin Chow、Merrick Hanna、Sean Does Magic、Jordan Matter、Austin Sprinz、Berywam、Roce Ordoñez、Cam Casey、老王在中國、Ian Boggs、Charly Jordan、Michelle Kennelly、Oliver Cronin、Steven He，以及多位本地著名創作者。



此外，參加者也可獲創作者經濟領域的頂尖領袖分享真知灼見，深入探討數字媒體的發展、平台增長及內容創作的未來趨勢。演講嘉賓包括︰





Nader Filsoof – Underscore Talent 合夥人暨藝人經理人

Eyal Baumel – Flywheel 行政總裁

Bing Chen – Gold House 行政總裁暨共同創辦人

Ben Wong – Google 大中華區首席市場官

Drew Baldwin – Tubefilter 行政總裁

James Louderback – Inside the Creator LLC 編輯暨行政總裁

Benny Chu – Meta 大中華區產業總監

Kevin Huang – 南華早報首席運營官

Scarlett Li – Zebra Labs 創辦人暨行政總裁

Pete DiGiovanni – Knife Drop Studios 業務營運總監

Melissa Laurie – Oysterly Media@ 行政總裁

Jaeyoon Ko – Adoba 策略夥伴開發總監

Saket Jha Saurabh – Snap Inc. 內容創作及AR合作部門總監

Dylan Harari – FanFix 行政總裁｜SuperOrdinary 全球創作者總監

Diogo Martins – Mediacorp Bloomr.SG 主管

Luke Hale – Mark Rober 媒體總監

Fred Chong – WebTVAsia 創辦人兼行政總裁

更多嘉賓詳情將會陸續公佈

Branded 行政總裁兼聯合創辦人 Jasper Donat 表示：「澳門是舉辦 CreatorWeek 的理想地點。其獨特的文化氛圍、充滿活力的娛樂場景及地理優勢，使其成為通往亞太地區的重要門戶，觸及全球最具活力的市場。」



CreatorWeek很榮幸與澳門特別行政區政府旅遊局攜手合作，將2025澳門國際創作者大會帶到澳門，不僅向全球展示澳門的多元魅力與文化活力，更鞏固其特別行政區的獨特地位，成為國際創作者連結中國市場的重要樞紐。



為期五日的活動將由專為創作者、品牌及講者而設的開幕派對揭開序幕，營造深度交流的氛圍，為整週盛事奠定基調。



緊接著隨後登場的「CreatorWeek 現場表演」是為期2日的活力音樂嘉年華，將邀請20組國際藝人登台演出，並開放予公眾入場參與，誠邀大家一同感受澎湃的創意力量與全球音樂新聲。



CreatorWeek 粉絲見面會



部分創作者更將舉辦專屬粉絲見面會，為活動增添更多亮點，並讓粉絲有難得機會與心儀創作者一對一互動。這些真摯的交流互動，不但促進創作者與其社群之間的直接連結，也為粉絲帶來難忘且個人化的體驗。



CreatorWeek 健康工作坊



隨着全球健康意識持續提升，CreatorWeek特別策劃一系列由創作者主持的健康工作坊，內容涵蓋健身、正念練習及整體健康等主題，讓參加者掌握實用技巧並獲得深度見解。



活動免費入場，惟名額有限，建議粉絲盡早登記以確保參與資格。



商業論壇及創作者學院壓軸登場



本屆活動的壓軸環節「商業論壇」及「創作者學院」，專為業界人士而設，聚焦全球創作者經濟的核心議題。透過一系列精心安排的座談及交流環節，讓參加者深入了解平台創新、內容變現、品牌合作，以及創作者主導娛樂的未來發展趨勢。業界人士將獲邀參與而名額有限，確保為高質量知識和網絡交流提供獨特的場景。



網絡超凡集團（澳門）有限公司行政總裁 Karin Wan 表示：



「國際內容創作日趨多元，創作者積極探索西方與亞洲的數字生態圈。2025澳門國際創作者大會正是促進文化交流的平台，協助全球創作者深入了解多元媒體平台，同時為亞洲創作者開拓國際市場。」



2025澳門國際創作者大會獲6間澳門頂級酒店及度假村鼎力支持，包括美高梅、金沙中國有限公司、「澳門銀河™️」綜合度假城、澳門永利渡假村、澳娛綜合度假股份有限公司及新濠博亞娛樂，而首五間將成為活動場地。是次盛典延續 2024 年新加坡站的成功。該活動曾創下逾五億次 Instagram Reels 瀏覽量，並吸引超過一萬名參加者，成為全球創作者經濟的重要里程碑。



如欲獲取更多活動詳情，請瀏覽：www.creatorweek.live





Hashtag: #CREATORWEEK #CWMacao #CreatorWeekMacao2025



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於 國際創作者大會（CreatorWeek）

首屆國際創作者大會於2022年在新加坡舉辦，是一個沉浸式的創作者盛典，旨在連結全球創作者、業界領袖與粉絲，促進商業機會並慶祝創作者經濟的蓬勃發展。2024新加坡國際創作者大會創下逾5億次 Instagram Reels 瀏覽量，吸引超過1萬名參與者。2025澳門國際創作者大會預計將邀請超過180位創作者與業界領袖，並迎接過千名粉絲，提供深入接觸亞太數字生態圈的絕佳機會。



更多資訊請參閱：



官方網站：

www.creatorweek.live



Instagram：

@CreatorWeekAsia

及

@VisitMacao



Facebook：

@CreatorWeek

及

@VisitMacao



小紅書：

@CreatorWeek

及

@澳門特區旅遊局



TikTok：

@macaotourismgov



抖音：

@澳門特區政府旅遊局



微信官方帳號：澳門特區旅遊局







關於 Branded

Branded 為一家總部設於新加坡的獲獎內容、活動及知識產權創作公司，曾製作及開發多個亞洲具代表性的文化及商業平台，包括 All That Matters、Music Matters Live、CreatorWeek、It's A Girl Thing、SuperGamerFest 及 YouTube FanFest 。現為 Nodwin Gaming 集團成員之一，Branded 持續引領娛樂、科技與媒體的交匯點，致力打造集連結、啟發、教育與娛樂於一身的創新平台。





關於 澳門特別行政區政府旅遊局

澳門是一座充滿活力的城市，擁有豐富的文化遺產、世界級的娛樂設施及多元的美食體驗。作為首屈一指的旅遊目的地，澳門融合東西文化，讓傳統文化與現代魅力交織共存。無論是探索歷史古蹟、享受熱鬧夜生活，或品嚐環球佳餚，澳門都能為每位旅客帶來難忘的體驗。





關於 網絡超凡集團（澳門）有限公司

網絡超凡集團（澳門）有限公司為數字營銷領域的先驅企業及上市公司，致力透過消費者洞察、創意及創新，提升品牌於數字世界的影響力。集結逾百位策略專家、資深實踐者及數字原生人才，集團已成為引領潮流的創意智庫，持續推動品牌價值及市場突破。









新聞稿由客戶提供

