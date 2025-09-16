娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
從維安到收垃圾 國民兵進駐華府無所不包
（法新社華盛頓16日電） 從阻止鬥毆、確認搶劫嫌犯身分到清運垃圾跟移除塗鴉，美國國民兵部隊正在首都華府執行一項混合維安與清掃工作的獨特任務。
儘管警方統計資料顯示華府的暴力犯罪事件有所減少，美國總統川普（Donald Trump）約1個月前仍派兵進駐華府，協助打擊他聲稱達到失控狀態的犯罪情形。
華府目前約有2300位軍人駐守，逾半是來自8個共和黨執政州，其餘則是來自華府國民兵（National Guard）部隊。
國民兵的華盛頓特區聯合特遣部隊（Joint Task Force-DC, JTF-DC）發言人表示，他們的任務是確保「紀念建物安全、社區安全巡邏、保護聯邦設施、執行交通管制以及區域美化」。
這名發言人指出：「國民兵成員將發揮顯著的犯罪威懾力，而非從事逮捕、搜索或直接的執法行動。」
JTF-DC發布的聲明揭露部隊日常工作縮影，例如本月12日，國民兵在地鐵站應對一起原本可能演變為大規模槍擊的案件，並封鎖該地區。
國民兵部隊也參與城市清潔計畫，這是川普提出的另一項目標。
根據JTF-DC，截至本月15日，部隊清運了900袋左右的垃圾，舖設逾535立方公尺的覆土，移除5大卡車的植物廢料，並粉刷近90公尺的圍欄。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）談到，從疫情期間分發傳單、剷雪到開公車，國民兵經常「被派去執行各種任務」，儘管這些不是他們的典型工作。
部隊進駐華府相當具有爭議性，而根據一份本月被誤傳給記者的文件，JTF-DC也清楚意識到這點。
這份文件是評估媒體與網路輿論的每日摘要，其內容寫道「熱門影片顯示居民的反應是擔憂和憤怒」，並提及「疲憊、困惑和士氣低落－『只是在做園藝』，任務不明確、軍民之間產生嫌隙」。
