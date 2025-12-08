從舊電報大樓到粗獷主義酒店，Neri&Hu打造The Telegraph Hotel

在喬治亞首都第比里斯（ Tbilisi ），一座蘇聯時期的電報大樓在如恩設計研究室（ Neri&Hu Design and Research Office ）的巧手下，重獲新生。

這座名為The Telegraph Hotel的特色酒店，前身是當地的重要郵政與通信樞紐，承載著城市記憶與社區生活的歷史。其厚重的混凝土立面與剛勁結構語彙，是典型的粗獷主義建築（Brutalism）代表。

設計團隊並未掩飾歲月痕跡，而是以「保存與轉化」為核心，將時間的刻痕化為語彙。酒店首層構想為城市公共空間的延伸：蜿蜒交錯的動線宛若第比里斯的老街巷，串聯起餐廳、圖書館與俱樂部等設施，最終通向中央庭院。這處重新詮釋的「室內廣場」不僅回應了舊郵局的社區屬性，也呼應喬治亞住宅中常見的共用陽台設計，模糊了私密與開放的界線。

在樓上的客房層，空間佈局依循原有的建築結構網格。從入口延伸至休憩區與窗邊，空間呈現出線性的秩序與節奏，彷彿火車車廂般的流動感，以此向歷史上的絲綢之路致敬。室內休憩區的設計靈感，隱喻並呼應了作家 Paul Bowles 於1949年出版的名著《遮蔽的天空》（The Sheltering Sky）之主題。如恩的設計特意為「旅者」營造一個可供沉思與安歇的空間，將旅程本身的體驗定義為真正的目的地。

Photos: Pedro Pegenaute, Silk Road Group

