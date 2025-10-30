從苦練到專業 信義房屋黃光宏贏得屋主信任

屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
[NOWnews今日新聞] 頂著台大畢業的學歷，信義房屋中和景平店專案經理黃光宏立志從事高強度、高挑戰的業務工作；6年前加入信義房屋，黃光宏卻對開發屋主感到困難，但他不氣餒，反而發揮鑽研精神，細緻分析區域房市、了解屋主特質後，再寫逐字稿並錄音反覆聆聽，努力演練「如何精確講重點」，務求第一通電話就抓住屋主的心，讓屋主願意聽他「說下去」，成為業績表現亮眼的關鍵。
黃光宏的父親是英文老師，就讀台大期間他自己也當過英文家教，考量畢業後想找一份更有挑戰的工作，加上家中曾透過信義房屋買房，印象不錯，一畢業就決定加入信義當房仲。但他笑說，一入行發現「真的不簡單！」光是要聯繫上屋主，進而讓屋主願意委售，這最基本的開發工作就是一大挑戰。
黃光宏說，為了讓第一次接到他電話的屋主願意「聽下去」，他花了很多功夫研究「如何說話」。現代人都很繁忙，屋主也不一定想聽陌生房仲說話，因此，他仔細研究區域房市、行情，以及信義房屋可以提供的銷售資源，同時也分析不同類型屋主可能會在意的重點，以簡潔方式快速切入主題，「一講話就要端出牛肉」，才有機會向屋主更進一步說明，進而收到委託；為此，他會先將要對屋主說的話逐字寫下來，練習時反覆錄音、回放，確定自己想談的重點有確實傳達，如此不斷精進、改善，越來越能獲得屋主青睞，如今已成為度業績千萬經紀人，業績與成交件數表現也名列前茅。
在房仲職涯中，黃光宏付出相當大的努力，對自己的要求、對家庭的責任感，以及「能幫助到客戶」的成就感，是支持他的三大關鍵。黃光宏說，他曾自己開發到一位獨自帶女兒生活的屋主，為了償還債務急著售屋；為了讓父女倆順利售屋並能有少許現金留在身上，有別於其他房仲業者希望屋主大幅砍低售價，黃光宏詳細計算售屋稅費、債務狀況等，得出既能解決屋主財務問題但符合市場行情的售價，最後在房子被法拍一個星期前，順利成交，「原本客戶已經不抱期待，做好準備眼睜睜等著房子被法拍」，沒想到峰迴路轉，「我深深覺得房仲工作原來可以幫助別人這麼多！」
對於有志從事房仲工作的新鮮人，黃光宏建議，業務工作確實需要投入很多努力，才能看見成果；但同時，這也是一份只要有成績，無論工作時間乃至於收入，都相對彈性的工作，更能實際幫助到客戶完成家業夢想，值得好好經營。
信義房屋為業界上市、全直營房仲，憑藉深耕台灣逾40年經驗，掌握脈動、市場觀察並提出產業分析；並由專業地產顧問提供一條龍服務，以SinyiCare十大守護，包括最高規漏水保障、履約保證價金信託、AI配案等以及居家服務，保障消費者的房產交易安全。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢，獲得總統文化獎肯定，並進一步推動「地方創生」，貫徹企業社會責任打造永續發展的共好生活。
