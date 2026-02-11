從行山走出屬於自己的道路--分享生活的內容創作者Mandy

對很多人來說，行山可能只是一項休閒活動；但對分享生活的內容創作者Mandy而言，登山、運動、旅行與美容，早已交織成一套貫穿生活的方式。她在 Instagram 上，以真實紀錄而非包裝人設的方式，分享自己如何在城市與山林之間，找到身心平衡、維持好奇，並一步一步走出屬於自己的生活節奏。





在Mandy 的 Instagram 自我介紹中，同時放上運動、生活方式、美妝與旅行幾個關鍵字，卻一直刻意避開「運動 KOL」、「山系女孩」這類標籤。如果一定要選一個身份，她會形容自己是「分享生活方式的內容創作者」，因為對她來說，運動、登山、旅行和美妝並不是切開來經營的主題，而是自然滲入日常的生活習慣。​

在她的理解裡，內容不只是「我今天做了什麼」，而是「我如何在忙碌之中照顧身心，如何在熟悉的生活裡維持對世界的好奇」。她不願被任何單一角色定型，原因很簡單：人有很多面，山系女生或運動 KOL，都只是其中一面，真正重要的是，那條可以長期實踐、值得他人參考的真實生活軌跡。當讀者在她的分享裡找到共鳴，或者因為一個帖文而多走一步、勇敢一點，這些回饋就是她持續創作的源頭。





在蚺蛇尖學會面對自己

在眾多曾分享過的高難度路線中，例如西狗牙、蚺蛇尖，如果要選一條「最能代表自己」的山，Mandy 毫不猶豫地選了蚺蛇尖。這條路線之所以重要，並不只是因為難行，更因為它要求你在每一步都誠實面對自己：體力是否足夠、判斷是否冷靜、心理是否穩定，任何一個環節偷懶都可能被放大。​





她坦言，每次走蚺蛇尖，都曾在途中想過放棄，尤其在那些坡度陡、山徑狹窄又需要手腳並用的路段，只要分心一秒就可能出現風險。在那種時刻，她刻意不再糾結「我撐不撐得住」，而是把注意力收回到「腳下這一步」，提醒自己放慢速度、專注當下。最後能完成路線，並不是因為忽然變得更強，而是學會接受「會怕、會累」這些真實狀態，同時仍然選擇向前走。對她來說，蚺蛇尖已經不只是一條山徑，而是一個不斷提醒她的符號：步伐可以慢，但只要不停止，就一定能走到想去的地方。









從「好看」到「負責任」：她推薦路線的標準​

作為會在社群平台分享登山路線的人，Mandy 對「推薦」兩個字非常謹慎。 她選擇路線時，永遠把「安全」放在第一位，重點不在於難或易，而是：路徑是否清晰，她對該地形是否熟悉，有沒有足夠資訊讓她在出發前做好準備。在她的標準裡，就算景色再壯麗，如果安全風險過高，她都不會輕易寫成「大家必去」的貼文。​





第二層考量才是「難度與體驗」。她會仔細評估那條路線適合哪些人：是完全新手、中級山友，還是需要攀爬經驗的人，之後在分享時清楚交代。她不希望因為自己的圖片好看、文字動人，反而推動一些準備不足的人貿然上山。至於大家最愛問的「景色值唔值得」，在她的排序裡反而在最後：美景當然是加分位，但從來不應該凌駕於安全和現場條件之上。​

因此，每一條出現在她 IG 畫面裡的路線，要不是她親身走過，就是她做足功課後才放心寫出來。她習慣分享難度、風險和必備準備，讓大家可以根據自己的經驗和體能去選擇。在她心目中，一篇好的行山分享，不只要「好看」，還要對讀者的安全和期待負責。

新手上山必備的三件裝備：從腳開始，保護好自己​

對剛開始接觸行山的新手，Mandy 會給出一份精簡卻很實際的「必投資裝備清單」。 她認為，以下三件裝備絕對不應該省：​





第一是登山鞋，一雙合腳、防滑、具支撐力的鞋，不只是一件裝備，而是保護你上下山的基礎。 尤其是在下坡和碎石路段，鞋底抓地和腳踝支撐的好壞，往往決定你會不會滑倒或扭傷，所以「將就穿一雙普通波鞋」在她眼中，是一個不值得冒的風險。​

第二是背包和基本補給，她不要求大家一開始就買專業級裝備，但至少要揀一個合身、有胸帶和腰帶的背包，這樣在長時間行走時，重量才不會集中在肩膀。同時，她會一再提醒：水和高能量食物一定要帶夠，不要抱著「應該夠啦」的心態，因為當體力下降，判斷力和安全感會一併下滑。​





第三是導航與通訊設備，最低限度是一部可以使用離線地圖的手機，加上一個穩定的備用充電裝置。如果要走偏遠一點的路線，她會建議再帶實體地圖或 GPS 裝置，並儘量在天黑前下山。在她看來，良好的視野和光線，是山上最簡單卻最有效的安全保障之一。









很多關注她的讀者都好奇：會不會有一天，她會帶團去海外行山、開班教學、組團、甚至出版路線圖？面對這些充滿期待的提問，她給出的答案一向坦白——目前沒有具體計劃。現階段，她把分享行山看成是一種記錄和交流，是源於喜歡而自然延伸出來的事情，而不是刻意規劃出的「事業藍圖」。她寧願慢一點，也不願在沒有準備好的時候匆忙起步。​







