從足球到月球：2026年5件大事值得關注

（法新社巴黎19日電） 新的一年即將到來，2026年將有5大事件值得關注，其中包括環月飛行、世界盃足球賽，以及美國國會控制權的爭奪戰。

● 環月太空任務

政治人物與太空愛好者夢想著人類再次踏上月球。雖然明年不太可能登月，美國國家航空暨太空總署（NASA）計劃進行載人繞月任務—備受延宕的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務最晚將於4月發射。

這將是美國再次登月的重要一步，川普在其首任期曾宣布此目標。

廣告 廣告

中國計劃於2030年前登月，也在穩步推進。嫦娥七號探測器預計於2026年8月發射，探索月球南極；中國明年並將測試其載人飛船「夢舟」。

● 最大規模世界盃足球賽

史上規模最大的世界盃（World Cup）足球會內賽將在美國、加拿大與墨西哥舉行，共有48國參賽，並受到美國總統川普的關注。

這個世界上最受關注的體育賽事將持續近6週，從6月 11日至7月19日；在所有16個比賽場地之中，有11個位於美國境內。

川普與共同主辦國之間在關稅和移民問題上的緊張關係，可能讓比賽充滿政治色彩。

法國隊由姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍，渴望彌補2022年在卡達（Qatar）輸給梅西（Lionel Messi）領軍阿根廷隊的遺憾，但西班牙和葡萄牙也抱有極高期望。

● 美國國會控制權

隨著選民準備迎接2026年美國期中選舉，局勢至關重要—對川普、國會以及整個美國而言都是如此。

川普雖不在選票上，但共和黨表現強勁將印證他在白宮之外的政治影響力。

若他支持的候選人表現不佳，可能暴露其政治運動中的裂縫，並影響接班計畫。

共和黨目前僅以極微弱優勢掌控國會；眾議院與參議院的微弱多數取決於是否能在密西根州、北卡羅來納州與俄亥俄州等搖擺州保住現有席次。

預測顯示，共和黨可能難以保住眾議院，民主黨也將爭取4個參議院席次以取得控制權。

● 加薩、以色列與尼坦雅胡的未來

美國施壓促成以色列與哈瑪斯（Hamas）的停火，於10月10日生效，結束了長達兩年的戰爭。

然而，停火協議極為脆弱，而川普提出的加薩走廊（Gaza Strip）和平計畫仍有許多未解問題，例如以色列軍隊撤軍的後續階段、巴勒斯坦自治區（Palestinian Territories）重建以及未來治理問題。

聯合國安全理事會正式支持川普的計畫，為在加薩走廊部署國際部隊奠定基礎，但這一部署基本上既不被以色列、也不被哈瑪斯接受。

哈瑪斯拒絕按照以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）設定的條件解除武裝，而尼坦雅胡威脅，如果無法通過外交方式使加薩走廊非軍事化，將恢復軍事行動。

現年76歲的尼坦雅胡計劃參加最遲於2026年11月舉行的選舉。他領導的多黨聯盟目前在120席國會中僅握有60席，執政聯盟的穩定性仍然脆弱。

尼坦雅胡可能會傾向對加薩走廊哈瑪斯或黎巴嫩真主黨（Hezbollah）採取軍事行動，以維持極右翼盟友的支持，並實現他向以色列人民承諾的全面勝利。

● 氣候問題：世界會行動嗎？

全球已經出現創紀錄的高溫，2026年情況可能會更嚴峻。

去年是有紀錄以來最熱的一年，但聯合國表示，到2029年，至少有一年可能比去年還要熱的機率達80%。

各國會如何應對？最近在巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）顯示，即便美國抵制與地緣政治衝突，氣候行動中的多邊主義仍未死亡。

「氣候行動網」（Climate Action Network）代表提森（Rebecca Thissen）表示：「2026必須是國際氣候外交重新定位的一年。」

她並說：「COP會議本身並非終點，而是國際政治議程中的一個高峰，全球迫切需要在氣候問題上達成共識。」