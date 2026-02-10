黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
從金融樞紐到量子高地：彭承志院士赴港對話香港政企
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月10日 - 2026年2月9日，中國科學院院士、合肥國家實驗室傑出研究員、中國電信量子首席科學家彭承志應邀莅臨香港，先後訪問香港商務及經濟發展局（以下簡稱「商務局」）與香港立法會，企業方代表國富量子創新有限公司（00290.HK，以下簡稱「國富量子」）全程組織籌備上述活動，並表示會圍繞香港構建跨境量子科技産業高地制定産業路綫圖和具體落地方案。
商務局會談：聚焦量子産業的現實路徑
在商務局的會談中，各方圍繞香港發展量子産業的獨特優勢展開了務實探討。
彭承志院士指出，香港兼具「一國兩制」制度優勢、成熟金融生態與高度國際化營商環境，為量子科技研發及金融行業應用提供了得天獨厚的條件。他特別提到，金管局「金融科技2030」戰略對量子安全的重視、北部都會區提供的産業空間，以及活躍的市場資本，共同構成了推動量子金融發展的現實基礎。
會談中，各方代表達成共識，量子産業對香港的價值不僅體現在技術迭代層面，更是鞏固其國際金融中心地位、構建下一代金融安全體系的關鍵支撑。商務局代表表示，量子科技對提升金融體系韌性和鞏固香港國際競爭力具有戰略意義，未來將協同相關部門進一步研究相關措施。
立法會報告：構建「量子安全護盾」與三層推進戰略
隨後，彭承志院士和國富量子代表共同參訪立法會，由彭院士向立法會議員及秘書處職員做《量子科技新賽道》的專題報告。
在報告中，彭承志院士以生動的語言和詳實的數據，展示了量子科技的發展脉絡與現實影響。他預警，量子計算對傳統密碼體系的潜在威脅已迫在眉睫，構建「量子安全護盾」成為金融基礎設施的必答題。他特別肯定了香港金管局前瞻性探索「量子準備度指數」的舉措。
彭院士進一步為香港提出了「三層推進」的戰略建議：短期內以金融安全為切入，構建量子加密應用體系；中期發揮平台功能，建立跨境合規互認與資本對接機制；長期目標則是引領國際標準制定，建設「金融+科技」融合的世界級樞紐。這一藍圖清晰指向香港在國家量子發展大局中不可替代的戰略支點作用。
國富量子企業實踐：以金融優勢賦能産學研跨境融合
作為此次交流的企業代表，國富量子在金融資本催化量子科技創新與産業落地方面已有具體實踐。
據瞭解，國富量子正積極依托香港的國際金融中心地位，構建「資本+平台+生態」的全周期賦能體系，探索建立面向全球的量子科技産業投融資平台與孵化載體。公司此前不僅戰略投資了量旋科技、夸密量子等硬科技企業，更通過發起設立專業的量子科技投資基金加速「量子躍遷」。這種産融結合的模式，有望為香港量子科技生態的培育注入系統性動能。
國富量子代表在交流中表示，公司正計劃發揮「超級連絡人」作用，促進內地科研成果與香港及國際資本、市場的高效對接，從而實質性地推動産學研用深度融合，加速香港建設量子科創産業高地。
本次彙聚政界、學界與企業界的三方對話，不僅為香港量子産業發展勾勒出清晰路徑，更展現出香港擁抱「量子時代」的開放姿態與創新决心。國富量子作為市場化的關鍵推動者，將繼續以金融活水灌溉科技沃土，助力香港打造成為輻射全球的量子科技創新與産業融合高地。
Hashtag: #國富量子
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
超級碗 ｜特朗普鬧爆 Bad Bunny中場騷著「64」 波衫有暗示
超級碗由西雅圖海鷹鬥新英倫愛國者，結果由西雅圖海鷹成功報仇，以29比13勇奪超級碗。除了比賽，每年超級碗的中場騷亦是焦點，今年由波多黎各巨星Bad Bunny帶領演出，他更著上一件64號波衫，有咩意義？
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
港股異動｜傳小南國突全面停業 年夜飯訂金及儲值卡餘額無法退款 股價急挫逾28%
據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然全面停業。消息傳出後...
美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集。自由式滑雪選手海斯（Hunter Hess）4日在記者會上被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對於代表國家參加冬季奧運有何感想。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
【惠康】堅係正優惠 買任何產品加$29換2件廚紙（即日起至12/02）
惠康今期有多款超值產品，買任何產品加$29換購2件維達萬用廚紙 (4卷裝)（總值$50）；買任何維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿 $88，送維他冷泡無糖茶6包裝1排、壽桃幼/寬蝦子麵454克1包及李錦記鮑魚180克1罐（總值$64）；知育菓子系列產品買2送1，平均$26.6/件；19 Crimes 躍升紅酒/莎當妮白酒 750毫升，優惠價$100/2支，平均$50/支，快啲嚟惠康掃貨啦！
卡域克領紅魔出「鎚」爭升第3
【Now Sports】曼聯上輪英格蘭超級聯賽擊退熱刺，在聯賽榜穩守第4位，紅魔鬼周中出戰韋斯咸，若然卡域克領軍5連勝，球隊便升上第3位。卡域克（Michael Carrick）帶曼聯豪取英超4連勝，周中快車期周二作客近況不俗的護級分子韋斯咸，只要再全取3分，便可升上第3位最少24小時，因為坐在這個位置的阿士東維拉，周三才會進行迎戰白禮頓聯賽。卡域克賽前被問到會否想到在紅魔鬼的任期有多長久，他指出一切言之尚早。44歲的卡域克說：「現在不是時候評價球隊有多好及成功，因為沒有任何事情發生，我們希望今後做得更多，到季尾才看看有甚麼事發生。」至於卡域克亦盛讚隊長般奴費蘭迪斯是一位具智慧球員，對球會的事樣樣關心，是值得尊重及可合作愉快的隊員。
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
大埔宏福苑五級火｜宏福苑大火真相追蹤：85歲居民憶「檻過大公仔」驚心逃生！死者家屬淚訴：百幾人唔應該死，究竟邊度出問題？
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑一場奪走過百條人命的五級大火，至今仍是香港人心中揮之不去的痛。日前（5日）政府就此成立的獨立委員會於中環展城館舉行「指示會議」，正式為揭開這場世紀災難的真相拉開序幕,。當日會場氣氛凝重，主席陸啟康法官帶領全場為死難者默哀一分鐘，不少居民與家屬特意到場旁聽，他們要的不只是賠償，更是要為逝者討回一個公道。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shutterstock、threads
【預算案前瞻】租置計劃擬重啟｜ 全幢售解業權？僅12%租戶肯買｜慎防維修費變負資產
新一份《財政預算案》公佈在即，房屋政策再次成為焦點。值得注意的是，政府正重新審視已暫停多年的「租者置其屋計劃」（下稱租置計劃）。這項曾協助大量公屋租戶置業的政策若然重啟，將直接影響公屋流轉與基層市民的資產分配，其潛在影響值得密切關注。