從雙2億到「超大底」雙2億，OPPO Find X10系列將推 Pro Max 版

文章來源：Qooah.com

OPPO 將在今年陸續推出多款高階旗艦機型。上半年即將亮相的 Find X9s Pro，將搭載雙 2億像素像系統，包括一個 2億像素主鏡和一個 2億像素潛望式長焦鏡頭。

而在下半年，OPPO 還將繼續更新 Find X 系列產品線，推出 Find X10系列。該系列不僅延續雙 2億像素的影像規格，更在傳感器規格上實現顯著升級。Find X10 系列正在測試的兩個2億像素傳感器均採用超大底設計，尺寸達到1/1.3吋，這也將是 OPPO Find 系列歷史上尺寸最大的長焦傳感器。

此外，OPPO Find X10 系列在產品線上也將進一步豐富，推出 Pro Max 版本，用戶可以選擇標準版、Pro版和 Pro Max 版，後續還可能追加 Ultra 版本。

在性能方面，Find X10 系列有望搭載聯發科天璣9600 旗艦平台。該處理器採用台積電 2nm 製程工藝，相比目前的 N3E 工藝，在相同功耗下性能提升約 18%，在相同性能下功耗則可降低 36%。