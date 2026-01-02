調查：港人平均 39 歲由百萬富翁晉身千萬富翁
從香港經深圳走私武器 前國家射擊教練田紅母子判囚
內媒報道，射擊運動國家級教練田紅和她的兒子付義涵因走私武器，去年11月28日被北京市第四中級人民法院一審分別判囚10年和6年並處罰金。田紅近日上訴請求撤銷一審判決，將案件發回重審或改判上訴人無罪。理由為無走私武器的主觀故意，行為動機為幫助射擊運動發展，解決體育訓練用品供應不足的問題，無牟利目的等。
田紅上訴請求撤銷一審判決
案件一審判決書顯示，檢察院指控被告單位廣州匹林體育科技有限公司、被告田紅、付義涵、文某犯走私武器罪。60歲的田紅案發前是廣東省黃村體育訓練中心氣步槍運動隊教練，也是匹林公司實際控制人，付義涵則為公司總經理。田紅21歲時在全運會標準步槍60發臥射比賽中曾平世界紀錄。她的丈夫付鈞退休前也為國家級教練，曾培養易思玲、李佩璟等多位奧運冠軍，付義涵亦曾隨隊獲亞洲氣槍錦標賽冠軍。
走私入境槍支散件2446件
審理認為，2015年至2023年，田紅、付義涵在經營匹林公司過程中，明知公司不具備運動槍支零部件進口、銷售資質，卻自德國、瑞士等地採購多個品牌運動槍支零部件，通過旅客藏匿方式從香港經深圳走私入境，或委託他人偽報品名和用途走私入境。上述被告共走私入境槍支散件2446件，銷售給國內射擊運動隊、體育運動學校及部分體育器材中標企業，涉案的配件主要為氣瓶、瞄準器、準星等。
付鈞表示，匹林公司確有走私行為。射擊項目槍支零配件種類多，故障配件種類及數量難確定，各射擊隊伍常面臨配件故障卻無法及時補充，公司為保障訓練才向銷售配件。配件總賬獲利為四萬多元人民幣。
有知情人士指出，上述氣槍配件之所以能順利入境，是因為射擊隊回國時一般隨身帶槍，過關時會被認為合理，加上這些配件也具有專業性，一些非專業人員很難辨識。知情人士又透露，田紅母子還曾通過旅客藏匿方式從香港經深圳走私運動槍枝零部件入境，或委託專門的報關公司偽報品名和用途走私入境。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/從香港經深圳走私武器-前國家射擊教練田紅母子判囚/632804?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 18 小時前
《明報》記者庭外拍攝遭警撞及辱罵 投訴課指無過錯、無法證實 事主覆核後維持結果
2023 年 3 月，《立場新聞》被控「串謀發布煽動刊物」案審訊期間，《明報》記者指在區域法院停車場拍攝主控官伍淑娟時，遭警員斥「影乜撚嘢」及兩度撞開，事主其後向警方投訴警察課投訴。法庭線 ・ 3 小時前
元旦凌晨觀塘海濱爆衝突 少女遭掌摑飛腳 13 歲女學生被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦凌晨，觀塘海濱花園發生一宗涉及多名年輕人的暴力事件，多段現場影片在社交平台瘋傳，顯示現場有大批人士圍觀起哄，一名身穿白色一字肩針織毛衣及短裙的少女，與另一名同樣穿短裙、孭手袋的少女發生激烈肢體衝突，期間有人不但未有勸止，更疑似推人及遞上口罩。Yahoo新聞 ・ 1 天前
屯門菲籍婦倒斃家中 48歲法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授
屯門掃管笏管翠路1號昨（31日）發生命案，一名30歲菲律賓籍女子與丈夫爭執後獨留房間，最終離奇倒斃。其48歲法籍丈夫隨後報案，但警方到場調查時，揭發他涉嫌藏有海洛英，並將其拘捕。 有消息指，被捕男子為政治學者，現於香港城市大學任教。據城大網頁資料，他是公共及國際事務學系副教授，曾先後就讀美國堪薩斯大學及哈佛大學，am730 ・ 19 小時前
屯門掃管笏夫妻爭執打架 妻子倒斃單位
【Now新聞台】屯門掃管笏發生命案，一對夫婦爭執打架，妻子其後昏迷死亡。 現場是屯門掃管笏管翠路一號星堤一個單位。下午四時許，警方接獲一名男子報案，指與妻子爭執打架，其後發現妻子昏迷在房間，救護員到場證實她明顯死亡。警方正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
內地男除夕夜涉尖沙咀海傍放無人機 涉兩宗罪被捕
除夕夜不少市民出外慶祝。一名持雙程證的33歲內地男子，在尖沙咀一個停車場涉嫌違規使用無人機，除夕夜晚上約7時涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」被捕，現正被扣留調查。 行動中，警方檢獲一部小型無人機，案件交由油尖區刑事調查隊第九隊跟進。警方強調，絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，am730 ・ 1 天前
委內瑞拉元旦釋囚 88名反馬杜洛示威者獲釋
（法新社卡拉卡斯1日電） 委內瑞拉政府今天宣布，釋放88名抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱贏得2024年7月大選而遭拘留的人士。馬杜洛聲稱自己贏得第3個6年任期，儘管反對派公布的選舉結果顯示其候選人取得明顯勝利，並引發大規模示威。法新社 ・ 1 小時前
數碼港公園38歲男疑放狗起爭執 揮舞伸縮棍被捕
今日(1日)中午近12時，警方接報，指在薄扶林數碼港道一個公園內，一名男子因管理狗隻問題，與他人爭執，期間男子懷疑揮舞一支伸縮棍。am730 ・ 18 小時前
荷蘭全國多處在除夕夜發生暴力事件 據報兩人在煙花事故中喪生
荷蘭全國多處在除夕夜發生暴力事件,警察工會主席表示,在阿姆斯特丹執勤時遭到煙花和其他爆炸物的襲擊,形容暴力事件程度前所未有。全國各地都出現針對警員和消防員的攻擊事件,南部城市布雷達有人向警員投擲汽油彈。在鹿特丹,眼科醫院表示,收治了14名患者,包括10名未成年人士。當地傳媒報道,一名17歲少年和一名38歲男子,在煙花事故中喪生。在阿姆斯特丹,一座建於19世紀的教堂被大火吞噬,屋頂嚴重受損,但主體結構保持完整,目前不清楚起火原因。 (BC)#荷蘭infocast ・ 9 小時前
瑞士滑雪勝地酒吧火警數十人死亡約百人受傷
瑞士西南部滑雪勝地克萊恩蒙塔納一間酒吧起火,當地警方相信數十人死亡,約100人受傷。當局又認為事件並非襲擊。事發在當地星期四凌晨約1時半,警方稱,當時有超過100人逼在酒吧內慶祝新年。由於傷者眾多,當地醫院的深切治療部已滿,傷者被轉移到其他地方,大部分是嚴重燒傷,又說部分受害者來自其他國家。警方表示,調查人員正在努力確定火災原因。事發區域已完全封鎖,當地上空已設立禁飛區。有社交平台流傳未經證實的影片,看到一間酒吧火光熊熊。有記者目睹現場有多部救護車。有報道推測火警可能是由於酒吧舉行音樂會期間使用煙火引起。 (BC)#瑞士infocast ・ 20 小時前
銅鑼灣摩頓台巴士總站驚現「野鴿大軍」 巴士車頂開派對(有片)
香港野鴿問題影響環境衞生，政府早前修訂《野生動物保護條例》，擴展現行禁止餵飼野生動物範圍至白鴿，惟「野鴿大軍」仍然橫行。近日社交平台流傳影片，可見銅鑼灣摩頓台巴士總站被一群「野鴿大軍」攻陷，巴士車頂更成為牠們休憩及「開派對」場所，場面震撼。am730 ・ 1 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 22 小時前
港產冠軍｜《尋秦記》上映三天內地票房破1.12億 港澳衝破2,000萬 成港產電影首日開畫票房冠軍
電影版《尋秦記》前日（31日）在香港和內地同步上映，短短三日，內地累計票房突破1億元人民幣大關，港澳票房截至今...BossMind ・ 35 分鐘前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 9 小時前
《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》於12月31日正式上映，繼港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄後Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
謝安琪自揭近2年爆肺多次上周先出院 提及與方大同未能實現約定後台灑淚
謝安琪喺尋晚嘅叱咤頒獎禮上以《50／50》一曲獲得叱咤十大獎項，並且於台上現場演繹歌曲。謝安琪之後喺後台接受訪問時，自言最近失聲並且早前先至出院Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬
最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。infocast ・ 7 小時前
「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？
Threads 脆友舉辦「旅行神鞋」大賽，這四款超好著波鞋日行兩萬步也不累！每次去旅行也如「萬里長征」，一對好著的波鞋就是最佳神隊友，網友評選 Onisuka Tiger、Asics、Nike 的人氣波鞋性價比好又好著，一起來看看是哪幾款實力派波鞋吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦馮允謙齊奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤缺席仍擸2獎
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前