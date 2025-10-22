從Rosé、Gigi Hadid、Itzy申有娜等時尚名人參考UGG穿搭靈感！編輯推介你6對名人同款UGG厚底雪靴

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
香港終於迎來一些秋意，一雙時尚、舒適又保暖的靴子都差不多是時候要出動了！近年Y2K風潮席捲時尚界，無論是歐美超模還是韓國女星都紛紛展示千禧風格，其中UGG的雪靴、穆勒鞋和拖鞋成為熱門選擇。今次ELLE將解析多位時尚女星的UGG穿搭，並分享她們的同款UGG鞋履！
TheStewartofNY/GC Images
TheStewartofNY/GC Images
UGG穿搭示範：Rosé
Rosé的穿衣風格一向是潮流範本，她以Saint Laurent 的黑色皮褸、毛衣及裇衫、短褲配搭UGG 厚底短靴，展現出完美的身材比例，穿出美式復古風格，又能展現迷人長腿，幸得UGG的短靴內籠的毛毛，為她的雙腿提供保暖性能。
UGG
UGG
Rosé UGG同款：Classic Ultra Mini Platform (HK$1,590)
這大概是UGG最經典的款式！啡色絨面的短靴，內裡採用了羊毛混紡提供標誌性的柔軟度，穿起來舒適又保暖。不同的是這對短靴加厚了鞋底，2"的高度讓短靴穿起來更具個人特色，讓你配搭更大膽的時尚造型。
按此購買
Marc Piasecki/GC Images
Marc Piasecki/GC Images
UGG穿搭示範：Gigi Hadid
Gigi Hadid為大家示範如何以UGG配搭出街頭休閑風，以鐵灰單扣針織上衣搭配破洞低腰牛仔褲，sagging的穿法、踩著UGG穆勒鞋營造出性感迷人的慵懶魅力，想出門逛街，卻不想大費周章地配襯衣服又想有少許時尚感的話，可以參考這身造型，最後以太陽眼鏡作飾物點綴。
UGG
UGG
Gigi HadidUGG同款：Tazz II (HK$1,290)
有留意UGG的潮流的話，應該對這對紅邊編織綴飾的slip on毛毛鞋不陌生。從去年起這對的slip on可說是人手一對的炙熱款式，也是UGG潮流捲土重來的熱賣款，輕盈厚底、以柔滑麂皮包覆蓬鬆羊毛內裡，帶來自然順暢的行走感，與sagging風格的慵懶、隨性不謀而合。
按此購買
MEGA/GC Images
MEGA/GC Images
時尚的利落造型，一樣難不倒Gigi！她這次換上短板高領上衣內搭白裇衫，下身配搭寛鬆的西褲，再度穿著UGG厚底短靴於街頭亮相，完美融合了正式與休閒元素。
UGG
UGG
Gigi Hadid UGG同款：Classic Ultra Mini (HK$1,490)
同樣是經典款式，這款卻是正常鞋底的版本，更為百搭、耐看，低筒設計方便穿脫，造型簡約卻自帶風格。就算是短靴，參考Gigi Hadid配搭長褲露出鞋頭也十分OK，而且穿舊了還有一種復古的味道。
按此購買
Gonzalo Marroquin/WireImage
Gonzalo Marroquin/WireImage
UGG穿搭示範：Hailey Bieber
Hailey Bieber則以一身啡色調演繹UGG短靴，以一套深啡色運動套裝搭配墨綠色的圖騰外套，配搭拉鏈綴飾的UGG短靴，比起一般款式更突顯個性。Hailey更以白襪中和運動及時尚風格，突出美腿作造型焦點。
UGG
UGG
Hailey Bieber UGG同款：Mini Bailey Bow II (HK$1,790)
Hailey Bieber腳上的款式已經完售，但類似的款式、靴上有着特別的細節的話，這對中筒靴也是值得推薦的一對！鞋跟的位置綴上了同色調的絲帶蝴蝶結，展現了少女心的Ribboncore，穿上短裙就能輕鬆營造甜美形象。
按此購買
Han Myung-Gu/WireImage
Han Myung-Gu/WireImage
UGG穿搭示範：趙怡賢
韓國女演員趙怡賢近日在首爾出席UGG活動，以一身米色調造型配搭新鞋款！米色的毛衣與鞋履互相呼應，厚底及小鞋跟的設計顯腳長之餘，鞋上的毛毛亦十分可愛，非常適合冬天穿着。
UGG
UGG
趙怡賢UGG同款：Esmee Lace Up (HK$1,790)
趙怡賢腳上的鞋款，編輯認為是聖誕節禮物之選！這款短靴主要採用啡色麂皮製成，以羊毛點綴拼接縫線、以及可反摺的毛絨靴筒設計，隨心情喜好變化造型，亦增加了整對短靴的層次感。
按此購買
Han Myung-Gu/WireImage
Han Myung-Gu/WireImage
UGG穿搭示範：申有娜
Itzy門面擔當申有娜也有出席活動，她以灰色的monotone配搭黑色UGG毛毛皮鞋，在少女學院風中加入可愛的毛毛元素，比起牛津鞋的標準配搭更具新鮮感。
UGG
UGG
申有娜UGG同款：Esmee Leather Clog (HK$1,490)
Esmee Leather Clog是UGG新推出的鞋款，融入經典的細節，真皮鞋面搭配可愛的天然羊毛作綴飾，賦予視覺與觸感的豐富層次感。可調節的後踭帶設計可因應穿搭靈活變化，向前翻轉後即可轉換為無後踭木屐造型，展示可愛的襪子。
按此購買
