從Saint Laurent到 Uniqlo：5大不同價位西裝外套推介！輕鬆找到你的命定外套
西裝外套推介｜香港步入秋冬氣溫飄忽不定，是不是經常讓你出現害怕穿太多或穿太少的穿搭疑慮？這時候就不得不提及，秋冬層次穿搭的必備單品西裝外套了！中性時尚普及，西裝外套不再只是正式場合的標配，更是職場到日常百搭的時尚單品，以下就從Saint Laurent到Zara，為你推薦5款不同價位以及設計的西裝外套，讓你能輕鬆找到最適合自己的西裝外套！
2025秋冬西裝外套推介｜1. Saint Laurent ##
Long Jacket in Wool Gabardine HKD 26,700
Saint Laurent作為法國經典奢華品牌，這季秋冬Long Jacket in Wool Gabardine以長版廓形重現經典優雅，單排扣綠色調永不過時，內裡絲綢光澤輕盈保暖。穿搭方面，建議可以內搭白襯衫加窄裙，瞬間變身職場女王，不想太過正規，就鬆開扣子配牛仔褲，瞬間充滿法式隨性優雅的魅力。
2025秋冬西裝外套推介｜2. COS
Single Breasted Linen Blazer HKD 1,800
COS作為極簡代表，這件Single Breasted Linen Blazer暗棕色超適合亞洲膚色，單排扣修身廓形完美避免 oversize 視覺陷阱。日常可敞開內搭T恤顯瘦又優雅，又能靈活應對香港秋冬溫度的轉變。
2025秋冬西裝外套推介｜3. Zara
ZW Collection Limited Edition Satin Blazer HKD 1,399
Zara 的ZW Collection Limited Edition Satin Blazer，下擺微收成沙漏廓形，從敞開oversized到扣起修身一秒切換，正式感滿分，顯高又不累贅是層次穿搭的神器。
2025秋冬西裝外套推介 ｜4. Uniqlo
Double Breasted Tailored Jacket HKD 599
Uniqlo 的Double Breasted Tailored Jacket完美捕捉了永不過時的雙排扣設計，融合了簡約剪裁與實穿機能，適合追求職場優雅或日常層次感的女性，這款外套延續品牌一貫的輕盈哲學，不僅價格親民，還能輕鬆升級你的穿搭，從辦公室到週末約會皆宜。
2025秋冬西裝外套推介｜5. H&M
Single-breasted blazer HKD 449
H&M這款單排扣西裝外套以聚酯混紡面料為主，經典 notched 領、單排扣前釦、雙袋設計，營造修身卻不緊繃的輪廓感，適合日常辦公或層次穿搭，內裡輕薄絨質保暖，價錢有善舒適度滿分，輕薄不悶熱，下班不換衣服直接外出聚會也完全沒問題！
