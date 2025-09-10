鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
御三家巨星橋幸夫病逝之謎？失智中風掩蓋的音樂人生內幕！
國民歌手的輝煌起點
嘿，日本音樂迷和台灣鄉親們，準備好聽個讓人心頭一震的消息了嗎？日本「御三家」之一的橋幸夫，這個讓台語經典《一支小雨傘》和《墓仔埔也敢去》紅遍大街小巷的傳奇歌手，2025年9月4日深夜因病在東京家中離世，享壽82歲。他的經紀公司「夢集團」5日發布訃聞，證實這位歌壇巨星安詳離去，葬禮訂於9月10日在東京小石川的淨土宗無量山低調舉行。這消息一出，真是讓人既震驚又感傷啊！🎤
台日共鳴的音樂傳奇
橋幸夫，1943年5月3日出生於東京荒川區，17歲那年（1960年）以一曲《潮來笠》出道，瞬間拿下日本唱片大獎新人獎，聲勢如日中天！
他與舟木一夫、西鄉輝彥並稱「御三家」，是60年代日本歌壇的超級偶像。根據《大紀元》報導，他19次登上NHK紅白歌會，17次連續出場，
代表作如《無論何時都夢想》（與吉永小百合合唱）、《霧冰》都紅到不行。他的歌聲不只席捲日本，還跨海影響台灣，尤其是《一支小雨傘》和《墓仔埔也敢去》的日文原曲，
分別被葉啟田、伍佰、蔡依林等翻唱，成為台語歌壇永恆經典。聽到這些歌，是不是勾起你的回憶了？😊
病魔纏身的晚年挑戰
橋幸夫的晚年卻不太平靜。據《維基百科》和《大紀元》，他2025年5月被診斷出中度阿茲海默症，記憶力衰退讓他幾乎無法與人對話。6月又傳出小中風送醫，雖然一度出院，
還在滋賀縣登台演出，但狀況令人擔憂。《NHK》報導，他演出時連水都喝不下，健康急轉直下，第二次入院後最終不敵病魔，於9月4日深夜11點48分病逝。
夢集團社長石田廣重在8月活動中談到橋幸夫，感嘆他雖忘了自己名字，身體卻還硬朗，當時還許願希望聽到他說一句話，沒想到這願望成了永遠的遺憾。😔
社群上的感傷迴響
橋幸夫的離世在X平台掀起熱烈悼念！@nhk_news發文：「橋幸夫さん死去、82歳 肺炎のため 昭和を代表する歌手」，獲得超過7000讚和3000轉推。
網友留言：「他的歌陪我長大，真的好難過🙏」「潮來笠永遠是經典！」另一篇@asahi_post寫：「御三家の橋幸夫さんが逝去。紅白19回の偉業、忘れません。」，
粉絲回應：「台灣的《墓仔埔也敢去》就是他的遺產！」吉永小百合也在《每日新聞》表達哀悼：「橋先生一定想一直唱下去，我們的《無論何時都夢想》是我的寶貝。」這些留言，真的讓人鼻酸！😢
台日交流的音樂橋樑
橋幸夫不只在日本紅，還跟台灣淵源深厚！2011年，他為慶祝出道50周年來台北國際會議中心開唱，據《自由時報》，台灣歌手陳昇促成這場演出，現場座無虛席。
他當年翻唱的《含淚說再見》搭配「スイム」舞步，還成為NHK紅白歌會白組壓軸，連台灣布袋戲大師黃俊雄都改編他的曲子做《齊天大聖美猴王》主題曲！他的音樂像座橋，連繫台日兩地粉絲，影響力超廣！🎶
業界巨星的永恆影響
橋幸夫從中學就師從作曲家遠藤實，後拜吉田正，練就一身好歌喉。據《スポニチ》，他出道前在古倫美亞選秀落選，差點用「舟木和夫」這藝名，結果這名字變成舟木一夫的！
這種巧合也太有趣了吧？他的歌聲和表演風格，影響了後輩歌手五木宏，他在悼念中說：「作為憧憬的歌手，我看著他的表演長大，孤獨得說不出話。」橋幸夫的離去，讓日本歌壇失去一顆巨星，但他的音樂永遠留存。🌟
Japhub小編有話說
哇，橋幸夫的離世真的讓人好不捨！從《潮來笠》到《墓仔埔也敢去》，他的歌聲不只是日本的記憶，也是台灣人的青春。他的故事告訴我們，音樂無國界！
粉絲們，你最愛他的哪首歌？快來留言分享吧，小編已經準備好邊聽邊流淚了！
