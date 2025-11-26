御用「日本人」田沃豐移居加拿大罕有現身 同場仲有周秀蘭 曾與張國榮演情侶激吻

唔少八九十年代藝人都移居美加多年，同樣喺當地生活嘅李婉華早前就出席咗溫哥華影視人協會聚餐，同場見到多位那些年嘅電視人。除咗有近期不時同李婉華合作嘅前港姐林穎嫻之外，仲有80年代喺電視劇不時飾演日本人同警察嘅綠葉演員田沃豐。

御用「日本人」田沃豐移居加拿大罕有現身

田沃豐

片中田沃豐樣貌對比以前分別好大，發福之餘亦冇咁似日本人！「日本仔」話自己已經移居加拿大超過30年，中間住過美國加州西岸同紐約。據知田沃豐移民後開過餐館，佢話移居加拿大要多得人稱「陸叔」、同樣演過唔少綠葉角色嘅拍檔陸應康，更直言「佢嚟咗加拿大我先會過嚟，佢真係我嘅恩師」。有睇80年代電視劇嘅話，睇相就知陸應康係邊位！陸叔被稱為「御用PC仔」，因為多數演前線警員，但現實中佢真係做警察。正職以外陸應康拍住田沃豐搞生意，仲搵輔警做特約演員。

陸應康

同場嘅演藝人仲有曾經演過80年代港產片《百厭妹》嘅關麗儀，原來佢已經移居加拿大廿幾年，2年前專程返香港參加《中年好聲音2》海選。

關麗儀（右）

關麗儀2年前專程返香港參加《中年好聲音2》海選

1983年港姐比賽中獲得青春小姐嘅譚錦芳

另一位現身嘅係TVB 80年代花旦周秀蘭，周秀蘭移居溫哥華之後曾經擔任溫哥華影視人協會會長，參與多項慈善工作。周秀蘭中學畢業後投考藝員訓練班加入TVB，於經典劇集《上海灘》客串後愈來愈多演出機會，曾出演《鹿鼎記》、《雪山飛狐》、《魔域桃源》及《楚留香之蝙蝠傳奇》等劇集。周秀蘭又涉足電影圈，於電影《檸檬可樂》與張國榮（哥哥）合作，二人更有濕身激吻場面。

周秀蘭

周秀蘭同張國榮演過情侶

