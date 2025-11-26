珠海長隆飛船酒店買2送2
御用「日本人」田沃豐移居加拿大罕有現身 同場仲有周秀蘭 曾與張國榮演情侶激吻
唔少八九十年代藝人都移居美加多年，同樣喺當地生活嘅李婉華早前就出席咗溫哥華影視人協會聚餐，同場見到多位那些年嘅電視人。除咗有近期不時同李婉華合作嘅前港姐林穎嫻之外，仲有80年代喺電視劇不時飾演日本人同警察嘅綠葉演員田沃豐。
片中田沃豐樣貌對比以前分別好大，發福之餘亦冇咁似日本人！「日本仔」話自己已經移居加拿大超過30年，中間住過美國加州西岸同紐約。據知田沃豐移民後開過餐館，佢話移居加拿大要多得人稱「陸叔」、同樣演過唔少綠葉角色嘅拍檔陸應康，更直言「佢嚟咗加拿大我先會過嚟，佢真係我嘅恩師」。有睇80年代電視劇嘅話，睇相就知陸應康係邊位！陸叔被稱為「御用PC仔」，因為多數演前線警員，但現實中佢真係做警察。正職以外陸應康拍住田沃豐搞生意，仲搵輔警做特約演員。
同場嘅演藝人仲有曾經演過80年代港產片《百厭妹》嘅關麗儀，原來佢已經移居加拿大廿幾年，2年前專程返香港參加《中年好聲音2》海選。
另一位現身嘅係TVB 80年代花旦周秀蘭，周秀蘭移居溫哥華之後曾經擔任溫哥華影視人協會會長，參與多項慈善工作。周秀蘭中學畢業後投考藝員訓練班加入TVB，於經典劇集《上海灘》客串後愈來愈多演出機會，曾出演《鹿鼎記》、《雪山飛狐》、《魔域桃源》及《楚留香之蝙蝠傳奇》等劇集。周秀蘭又涉足電影圈，於電影《檸檬可樂》與張國榮（哥哥）合作，二人更有濕身激吻場面。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 1 天前
小S二女慶生疑官宣戀情 經理人發聲回應
【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）的二女Lily（許韶恩），剛滿18歲的她早已長得亭亭玉立，精緻五官及出眾氣質，更吸引了許多廣告代言上門。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦在社交網晒出一系列慶生照，並分享道：「18, filled with lo東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！
照片內容非常豐富，先是粉絲準備的生日海報，黑色禮服的她氣場滿分；接著立刻切換成日常模式，戴著帽子抱著生日蛋糕、被小白狗包圍，整個畫面溫度滿滿。她固定的韓式奶油蛋糕也再度登場，蛋糕上寫滿彩色字樣與「Hye Kyo」、「Love you」等可愛祝福，看得出粉絲的心意。最讓網...styletc ・ 23 小時前
阿Sa 43歲生日宴甜度爆表！小10歲男友貼身陪同 大方談「體重巔峰」：開心最重要
港星阿Sa（蔡卓妍）11月22日迎來43歲生日，生日宴上小10歲的緋聞男友Elvis低調陪伴，被外界視為默認戀情。姊妹淘 ・ 23 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
Zendaya傳被「蜘蛛仔」搞大個肚？！未來外母拍片回應
【on.cc東網專訊】憑漫威超級英雄「蜘蛛俠」一角爆紅的英國男星Tom Holland因拍戲而與美國女星Zendaya「戲假情真」撻着，今年1月「蜘蛛仔」被爆與女友求婚成功，而近日Zendaya就懷疑被Tom搞大個肚暗結「蜘蛛B」。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
秦沛大仔姜文杰結婚三年報喜 晒超聲波照宣布太太懷孕：1+1=3
資深藝人秦沛大仔姜文杰現年45歲，於2022年與模特兒李泳淇（Rain）拉埋天窗。今日（26日），兩人於社交平台報喜宣布懷孕喜訊，上載與太太熱吻並手持超聲波照的相片，並配文「1+1=3」宣布懷孕喜訊，網民及圈中好友紛紛留言祝賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
秦嵐激情熱吻 鍾漢良：妳還愛我嗎？
【on.cc東網專訊】藝人秦嵐與鍾漢良主演的愛情劇《亦舞之城》將於明天（27號）推出。近日劇組釋出相關預告，短短數十秒鏡頭已經甜到漏。戲中兩人扮演一對12年後重逢的初戀情人，在燦爛煙火下靠近，鍾漢良一句深情告白：「我們在一起吧！」搞到秦嵐眼眶泛淚，兩人同時想起以東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
孫藝珍青龍獎封后，「孫仙戰衣」竟來自小眾品牌？準新娘趕緊筆記這個上海品牌晚裝
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！Yahoo Style HK ・ 1 天前
兩大棄將入圍！李佳芯離巢爭視后 炎明熹提名歌曲獎
台慶頒獎禮今日（24日）公布入圍名單，當中以李佳芯和炎明熹有份入圍成為焦點。已離巢李佳芯憑《麻雀樂園》入圍最佳女主角，與佘詩曼爭視后；至於被無綫雪藏，現在亦已離巢的炎明熹，憑歌曲《最動人一次》入圍最佳電視歌曲。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
56歲唐文龍擁健碩身形 網民錯焦點被指撞樣羅莽 髮線後移歲月催人老
唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前